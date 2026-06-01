Sheinbaum reconoce a Marina y Ejército por defender la soberanía nacional

Al conmemorar el Día de la Marina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a esa institución y a la Secretaría de la Defensa Nacional por hacer frente con su actuación diaria a las campañas de odio que, afirmó, provienen desde el extranjero.

La titular del Ejecutivo encabezó los actos conmemorativos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde señaló que la Marina es una de las instituciones en las que más confían los mexicanos.

“A todas y todos ustedes les expresamos nuestro más profundo reconocimiento. Gracias por su lealtad a la patria, por su entrega, por su amor a México. México reconoce en ustedes a una institución honorable, profesional y comprometida con los más altos intereses de la nación”, dijo Sheinbaum durante la conmemoración.

Ante los recientes hechos que involucran a Estados Unidos —los agentes de la CIA que participaron en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Chihuahua y la solicitud con carácter de urgencia de la detención con fines de extradición de 10 funcionarios de Sinaloa—, la presidenta reconoció que la Marina y el Ejército forman parte de la defensa ante intentos de injerencia extranjera en México.

Sheinbaum reconoció a los titulares de ambas instituciones, de quienes destacó su liderazgo, disciplina, profesionalismo, honestidad, lealtad y compromiso.

“Ambos, el general Ricardo Trevilla y el almirante Raymundo Pedro Morales, son hombres patriotas, honestos, que defienden a la patria e impulsan con lealtad al pueblo de México, con el más alto profesionalismo. Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior. Por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes, instituciones patrióticas, como la Marina Armada de México y la Defensa Nacional”, sentenció Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo estuvo acompañada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar; los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Bienestar, Anticorrupción y Buen Gobierno, Turismo, Agricultura, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Ciencia, así como por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.