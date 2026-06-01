Tren Maya realiza pruebas de “Janal”, su nuevo Tren Restaurante con sabor yucateco

El Tren Maya informó que continúa con las pruebas operativas de “Janal”, su nuevo Tren Restaurante, un proyecto que busca enriquecer la experiencia de viaje de los pasajeros a través de una oferta gastronómica inspirada en los sabores tradicionales del sureste mexicano.

De acuerdo con el organismo, durante esta fase se están evaluando diversas propuestas de menú, afinando los servicios a bordo y revisando cada detalle relacionado con la atención a los usuarios, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral que combine turismo, cultura y gastronomía.

Las pruebas cuentan con la participación del chef yucateco David Cetina Medina, reconocido por su trabajo en la promoción de la cocina tradicional de Yucatán. El especialista colabora en el diseño de una propuesta culinaria que busca resaltar los ingredientes, aromas y sabores característicos de la región a lo largo del recorrido ferroviario.

El Tren Maya destacó que cada ajuste realizado durante esta etapa tiene como propósito garantizar que los viajeros disfruten una experiencia única, en la que la gastronomía se convierta en un complemento del recorrido por los estados del sureste del país.

A las pruebas también asistieron representantes de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán y del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, quienes respaldaron el proyecto. La empresa señaló que continuará trabajando en los preparativos para la próxima puesta en marcha de “Janal”, cuya propuesta busca convertir cada trayecto en una experiencia culinaria y cultural a bordo del Tren Maya.