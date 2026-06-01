La ultraderecha está contra los programas sociales: Sheinbaum

Los programas sociales son uno de los pilares del actual régimen y también son uno de los temas más atacados por la ultraderecha en México y el extranjero, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo puntualizó que actualmente los beneficiarios, de pensiones, becas y apoyos económicos que brinda el gobierno federal, suman 42.8 millones de beneficiarios, y el presupuesto que se destina es más de un billón de pesos.

“Los Programas de Bienestar, 42 millones de personas beneficiadas de manera directa. Ya sabemos que la ultraderecha está en contra de eso, esta visión de que ‘el pobre es pobre porque no trabaja’, cuando si alguien trabaja en México son los pobres para poder salir adelante.

En eso no está de acuerdo la derecha, la ultraderecha, ¿por qué?, porque piensan que el dinero debe ser para los de arriba, no para los de abajo”, explicó Sheinbaum.

Insistió en que los programas sociales están destinados a ayudar a las personas con menos recursos del país y para garantizar que tengan una mejor calidad de vida, y no están pensados con fines electorales, como hicieron gobiernos anteriores.

Los programas sociales están destinados a ayudar a las personas con menos recursos del país y para garantizar que tengan una mejor calidad de vida. Cuartoscuro

“México es de los pocos países que cuando cumples 65 años hay una pensión que por lo menos te ayuda a tu alimentación, que garantiza una alimentación saludable para todos los adultos mayores.

Eso no lo hay en muchos lugares del mundo, a las personas con discapacidad, el programa de becas, que garantiza que niñas y niños y jóvenes se queden en la escuela, que no se vayan por problemas económicos”, puntualizó.

El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres, puntualizó que de la inversión de más de un billón pesos destinada para este 2026 a los programas del bienestar, al 31 de mayo, se han ejercido 490 mil 253 millones de pesos, es decir el 49 por ciento del presupuesto del año para ese rubro.

A la fecha, detalló, hay 18.8 millones de beneficiarios de las diversas pensiones y programas para el Bienestar; de ellos, los de beneficiarios d la Pensión Universal a Adultos Mayores es el más grande, con 13.6 millones; la Pensión Mujeres Bienestar, 2.7 millones; la Pensión para Personas con Discapacidad, 1.8 millones; Madres Trabajadoras, 217 mil; y Sembrando Vida, 416 mil.

A estos deben sumarse programas como Jóvenes Construyendo el Futuro; y la batería de becas que brinda el gobierno federal para estudiantes de escuelas públicas.