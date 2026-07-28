Sheinbaum reconoce a Fuerzas Armadas y mandos por Plan Kukulcán del Mundial

El Mundial de Futbol 2026 permitió demostrar que México es un país que puede enfrentar cualquier reto, cuando se trabaja con unidad, afirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria encabezó la ceremonia Plan Kukulkán: entrega de reconocimientos. Estrategia de Seguridad en Copa Mundial de Futbol 2026, que se realizó en las instalaciones del Escuadrón Aéreo 301, en la Base Aérea Militar número 1, en Santa Lucía, Estado de México.

“El resultado fue un ejemplo de coordinación que demostró que, cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar; mostramos al mundo nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de coordinación, la fortaleza de nuestras instituciones.

“Pero sobre todo mostramos el verdadero rostro de México, un país en paz, un país alegre, un país hospitalario, un país que recibe a quien nos visita con respeto, con generosidad”, expresó la titular del Poder Ejecutivo.

Ante los funcionarios de las dependencias que integraron la estrategia de Seguridad, gobernadoras, gobernadores, integrantes del Gabinete Federal y de embajadores, la presidenta Sheinbaum reconoció el trabajo de todo el personal que participó para el éxito del evento internacional.

La titular del Ejecutivo federal destacó el desempeño de los tres órdenes de gobierno. Especial

“Gracias a quienes planearon, a quienes coordinaron, a quienes estuvieron en las calles día y noche; a quienes mejoraron caminos, a quienes pintaron, a las y los trabajadores de limpieza, a quienes cuidaron de millones de personas con profesionalismo, con disciplina y con un profundo sentido del deber, este reconocimiento es para todas y todos ustedes”, manifestó.

La Presidenta Sheinbaum Pardo reconoció particularmente al general Román Villalvazo Barrios, responsable del Plan Kukulkán, en el que participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Marina), de la Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con las Policías Estatales y municipales, donde se realizaron eventos relacionados con el Mundial de Futbol.

“En particular, quiero reconocer el trabajo del general Román Villalvazo Barrios, de la Secretaría de la Defensa; al contraalmirante (Ramón) Lara Romero, de la Secretaría de Marina, y a Francisco (Almazán) Barocio, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quienes estuvieron al frente de las labores de seguridad”, enlistó la presidenta.

En el evento estuvieron presentes los titulares de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; de la SSPC, Omar García Harfuch, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus, y de Nuevo León, Samuel García.

También asistieron las gobernadoras de Baja California, Marina del Pilar; de Quintana Roo, Mara Lezama, y el mandatario de Hidalgo, Julio Menchaca.

La presidenta también entregó y realizó un reconocimiento público a Gabriela Cuevas, representante de México ante el Comité Organizador del Mundial de Futbol 2026, que se jugó en México, Canadá y Estados Unidos.