Atacan con drones la parte alta de Chilpancingo; hay dos niños entre los heridos

Habitantes de la parte alta de Chilpancingo, Guerrero, reportaron ataques en varias comunidades con drones y explosivos, además de agresiones con armas de fuego.

Primero en la comunidad del Fresno, que pertenece a Chilpancingo, reportaron ataques con drones a partir de las 9 de la mañana, mientras que en los pueblos de El Tejocote, Llanos de Tepoxtepec, Izcuinapa y dos ejidos también reportaron ataques a balazos; estos pueblos son vecinos cercanos.

Los pobladores de la zona subieron videos a Internet para reportar los ataques y pidieron ayuda al gobierno estatal y federal para detener las agresiones; en esta parte hay una lucha entre los grupos delictivos de los Tlacos y los Ardillos por controlar la zona.

De acuerdo a los habitantes del Fresno, se reportan una mujer y dos niños heridos, los cuales fueron llevados a Chilpancingo para recibir atención médica; estas personas estaban en una vivienda con techo de lámina, muy cerca de la escuela secundaria del pueblo.

Por otra parte, la Mesa de Coordinación para la Construcción de La Paz en Guerrero reportó que hay 4 personas que resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a diferentes hospitales.

La Secretaría de Seguridad Publica de Guerrero informo que envió un helicóptero a sobrevolar la zona.

Al menos cuatro pobladores resultaron heridos durante ataques armados en la comunidad de El Fresno, en la sierra del municipio de #Chilpancingo, #Guerrero.



La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que estas personas fueron trasladadas a hospitales para su… pic.twitter.com/mOH3I5mX1m — Nacho Lozano (@nacholozano) July 29, 2026

Segob reporta avances en Plan Maestro para la Montaña

Por Isabel González

En días pasados, la Secretaría de Gobernación difundió una actualización de las acciones realizadas dentro del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, originado a partir del desplazamiento de familias en la región por la acción de los grupos del crimen organizado

A través de un comunicado de prensa, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez reportó que el gobierno de México “mantiene una intervención integral” y continua en 19 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán de las Tablas.

En ese comunicado se explicó que las acciones del gobierno federal se desarrollan “con el propósito de atender las causas que generan la violencia, así como fortalecer la presencia institucional y mejorar las condiciones de vida de la población”.

En el citado plan existe la participación de 20 dependencias de los tres órdenes de gobierno a partir de un Puesto de Mando instalado en Chilapa de Álvarez, con la presencia permanente de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional, abundó el reporte.

La estrategia gubernamental permite por ejemplo “la incorporación de las familias a programas de bienestar; la realización de jornadas de servicios integrales, que incluyen el aspecto médico y psicosocial así como el apoyo al campo y al desarrollo comunitario; el fortalecimiento de la infraestructura educativa y de salud; así como la atención especial a las y los jóvenes”.

Asimismo, se coordina el retorno de familias desplazadas con el apoyo institucional y de las autoridades competentes “para garantizar condiciones de seguridad”.

En materia de seguridad y justicia, las instituciones federales mantienen operativos permanentes en la región con la Guardia Nacional y acciones de investigación para proteger a la población”, destacó la información.