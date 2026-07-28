“Ayúdanos a encontrarla": Savannah Guthrie suplica a seis meses de la desaparición de su madre

Casi seis meses después de la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, en Tucson, Arizona, la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, publicó un nuevo video en Instagram en el que suplica información para encontrar a su madre, desaparecida desde el 1 de febrero.

“Han pasado meses desde que nuestra madre fue arrebatada de nosotros”, dice la comunicadora. “Nuestra familia está en agonía. Es una pesadilla que no termina. Nada sobre nuestra situación ha cambiado”.

“Hemos hecho nuestra parte y nunca dejaremos de buscarla. Siempre la extrañaremos y sentiremos ese vacío en nuestros corazones”, añadió, al reconocer el tiempo y el esfuerzo que ella y sus hermanos, Annie y Camron Guthrie, han dedicado a lo largo de estos últimos meses.

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La reconocida periodista luego envió un mensaje directo a los secuestradores. “El mundo puede ser un lugar cruel e implacable. Sé que han intentado hacer las cosas de la manera correcta. Así que les pido, les suplico, que hagan lo correcto ahora. Tomen la decisión correcta. Ayúdennos a encontrarla, dígannos dónde buscarla. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Ayúdennos a poner fin a esta situación”.

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Savannah terminó su mensaje con una última petición: “No importa dónde hayamos estado o lo que hayamos hecho, creo que siempre hay un camino a casa. Por favor, tomen la decisión correcta”.

Sus seguidores y colegas del programa “Today” rápidamente llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo. “Te quiero”, escribió la presentadora Hoda Kotb. “Te quiero, hermana. Tráela a casa”, comentó, por su parte, Carson Daly.

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El Departamento de Policía del Condado de Pima y el FBI continúan trabajando activamente en el caso, pero hasta el momento no se ha nombrado a ningún sospechoso por el secuestro de Nancy. Semanas después, fueron publicadas imágenes de una cámara de seguridad que captaron a una persona enmascarada entrando a la casa de Guthrie, pero esa persona no ha sido identificada.