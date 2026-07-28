PAN cuestiona nombramiento de Raquel Bonilla al frente de Educación en Veracruz

El nombramiento de la nueva secretaria de Educación, la senadora suplente Raquel Bonilla, provocó un duro posicionamiento del PAN a nivel estatal, que criticó el perfil de la nueva funcionaria, a quien acusó de carecer de experiencia en el sector educativo y de representar un nombramiento basado en afinidades políticas más que en capacidades técnicas.

“Veracruz necesita perfiles con experiencia, no operadores políticos”, señaló la dirigente estatal, Ana Cristina Ledezma, al fijar su posicionamiento.

Por su parte, la diputada local Indira Rosales afirmó que el relevo en la dependencia no puede resolverse con criterios de lealtad. “Cuando se trata de la educación de millones de niñas y niños, no puede haber espacio para la improvisación”, señaló.

El PAN revisó el historial académico y legislativo de Bonilla y concluyó que no cuenta con experiencia en educación. Rosales detalló que la nueva secretaria es licenciada en Derecho, titulada en 2024, pero en su trabajo legislativo no cuenta con iniciativas educativas ni ha integrado comisiones de educación.

Excélsior

“Es un perfil 100% político, es un operador político”, afirmó la legisladora, quien advirtió que la SEV requiere capacidad probada para enfrentar retos sindicales, administrativos y de infraestructura.

El PAN subrayó que el nombramiento ocurre en un contexto crítico: dos millones de veracruzanos se encuentran en alguna condición de rezago educativo. “El 25% de los veracruzanos o no sabe leer y escribir, o no terminó la primaria, o no terminó la secundaria”, dijo Rosales.

Ante ese panorama, el partido exigió que la SEV sea encabezada por perfiles con experiencia para dialogar con sindicatos, resolver la falta de plazas y profesores, coordinar mejoras de infraestructura escolar y supervisar el uso de recursos de Espacios Educativos.

Aunque el PAN ya fijó postura sobre la salida de Tello, Rosales retomó el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) para ilustrar la complejidad del sector. Recordó que el desfalco denunciado desde octubre y noviembre del año pasado sigue sin resolverse y que docentes continúan sin recibir pagos.

“Todavía se les debe a los profesores y no ha habido una investigación real sobre todos los involucrados”, afirmó.