CDMX alcanza recaudación histórica de 183 mil mdp en el primer semestre de 2026

Durante el primer semestre de 2026 los ingresos de la Ciudad de México superaron los 183 mil millones de pesos.

Se trata de un crecimiento de las contribuciones de los capitalinos de 12 por ciento respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos y un incremento superior a 2 mil millones de pesos en comparación con el mismo periodo del 2025, de acuerdo con datos difundidos por el Gobierno capitalino.

Durante el primer semestre de 2026 las inversiones se detonaron debido a la realización de un evento internacional como lo fue el Mundial de fútbol.

"Estamos construyendo una ciudad financieramente fuerte, con más ingresos, mayor inversión, más justicia social y menos deuda; una ciudad con mejor infraestructura, mejor drenaje y mayor protección para las familias", dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada destacó que la capital alcanzó la mayor recaudación histórica de ingresos tributarios locales para un primer semestre.

Anunció la extensión por tres meses del Programa de Regularización Fiscal en la capital.

Informó que el Programa de Regularización Fiscal ha beneficiado a más de 186 mil personas y ha permitido recaudar más de mil millones de pesos, al facilitar que contribuyentes con adeudos se pusieran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

"Considerando el éxito de este programa, anunciamos su ampliación por tres meses para que más personas puedan aprovechar estos beneficios, regularizar sus adeudos y mantenerse al corriente en el pago de sus contribuciones", expresó.

La inversión pública en obras, infraestructura estratégica, movilidad, agua potable, drenaje y mejoramiento del espacio público ejercida durante el primer semestre de este año superó los 17 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 156 por ciento respecto del mismo periodo de 2025.

La mandataria capitalina también informó que la inversión destinada al bienestar social aumentó 23 por ciento respecto del año pasado, lo que permitió ampliar la cobertura de los programas sociales.

En materia de deuda pública, la Ciudad de México registra una reducción real de 8.4 por ciento respecto de 2018 y adelantó que durante 2026 continuará esta tendencia.

"En resumen, hoy tenemos más inversión y menos deuda. Estamos demostrando que funciona el modelo de austeridad republicana honesta y el combate a los lujos, los privilegios y la corrupción. Invertimos más sin hipotecar el futuro de la ciudad", dijo.