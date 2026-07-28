Nacen más de 7 mil 700 bebés en el IMSS de Nuevo León en solo seis meses

Durante la primera mitad de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León atendió un total de 7 mil 760 nacimientos, consolidando su infraestructura de salud materno-infantil como uno de los pilares de atención médica más sólidos en el norte de la República.

A través de un comunicado oficial, la representación del IMSS en el estado detalló que la cobertura asistencial se distribuyó en unidades médicas estratégicas para garantizar el acceso a la salud tanto en el área metropolitana de Monterrey como en la zona citrícola.

Una red hospitalaria de alta especialidad

El flujo principal de alumbramientos se concentró en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco-Obstetricia No. 23, ubicada en Monterrey y perteneciente al Centro Médico Nacional del Noreste. Este centro hospitalario es históricamente referente nacional por su elevado volumen de atención obstétrica y su capacidad resolutiva en partos de alto riesgo.

Asimismo, la atención de partos y cesáreas se extendió a la red de segundo nivel y de subzona en el estado:

Hospital General de Zona (HGZ) No. 67, en Apodaca.

HGZ con Medicina Familiar No. 6, en San Nicolás de los Garza.

Hospitales Generales de Subzona No. 11 (Montemorelos) y

(Linares).

Tecnología y atención integral a la maternidad

Para garantizar la seguridad de las derechohabientes y reducir la morbimortalidad materna y neonatal, el instituto enfatizó la participación de equipos multidisciplinarios en las áreas de Tococirugía, Quirófanos y Neonatología.

“Participaron especialistas en Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Neonatología, además de personal de Enfermería y de apoyo, quienes trabajan de manera coordinada para ofrecer una atención integral antes, durante y después del parto, privilegiando el bienestar y la seguridad de la madre y el recién nacido”, destacó el organismo estatal.

Las autoridades del Seguro Social recordaron que todas sus unidades con área obstétrica mantienen activos los protocolos de urgencias (Módulo Mater) y código oro las 24 horas del día para atender cualquier complicación médica durante el embarazo o el puerperio.