Plan Kukulkán deja un legado de coordinación: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el Plan Kukulkán, estrategia que se integró para garantizar sin contratiempos el desarrollo del Mundial de Futbol 2026 deja un legado para mejorar el trabajo entre instituciones.

El funcionario participó, este martes, en la entrega de reconocimientos a los participantes de este plan, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1, en Santa Lucía, Estado de México.

“El Plan Kukulkán deja un legado que permanecerá más allá de esta Copa Mundial. Deja mejores capacidades institucionales, personal mejor preparado, protocolos especializados, mayor infraestructura tecnológica, mecanismos permanentes de intercambio de información y, sobre todo, un modelo de coordinación que fortalecerá las tareas de seguridad en beneficio de nuestro país”, dijo el responsable de las políticas de Seguridad Pública del Gobierno de México.

Al evento concurrieron los funcionarios responsables de los trabajos de seguridad del Plan Kukulcán, entre ellos, los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina-Armada de México (Marina), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Así como los encargados de las instancias de Seguridad Pública en las ciudades de México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Baja California, Quintana Roo e Hidalgo, entidades en donde hubo actividad o presencia de selecciones de futbol, durante la justa futbolística.

“México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, volvió a demostrar que tiene instituciones sólidas, profesionales y comprometidas.

“La coordinación entre instituciones es hoy una de las mayores fortalezas de nuestro Estado mexicano y un ejemplo que distingue a nuestro país ante todo el mundo”, dijo García Harfuch.

El funcionario indicó que el Plan Kukulkán garantizó la seguridad a la población y aficionados asistentes a los diferentes eventos, con una coordinación de los gobiernos municipales y estatales con el federal.

"Durante el torneo, nuestro país fue sede de 13 partidos, recibió a 17 selecciones nacionales y albergó siete centros de entrenamiento. Este desafío, exigió una planeación rigurosa y un despliegue operativo sin precedentes. Participaron más de 124 mil 500 elementos de instituciones federales, estatales y municipales.

“Tan solo en el ámbito estatal y municipal se desplegaron más de 90 mil 500 integrantes de las corporaciones en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo y Baja California”, indicó García Harfuch.

Sin deuda

Gabriela Cuevas, presentante del Gobierno de México ante el Comité Organizador del Mundial de Futbol 2026, al presentar el balance de los resultados del evento, afirmó que éste se realizó sin generar deuda o nuevos impuestos.

“Antes los grandes eventos significaban deuda y nuevos impuestos; en este gobierno organizamos el Mundial sin deuda, sin nuevos impuestos y con enorme responsabilidad en las finanzas públicas.

“Antes estos torneos eran el negocio de unos cuantos, en este gobierno la prosperidad siempre se comparte; los pequeños comercios incrementaron sus ventas entre el 10 y el 15 por ciento; 135 mil locales recibieron grandes mejoras y capacitación, y 692 mil empresas accedieron a pagos digitales”, explicó Cuevas.