Caen 6 tras multihomicidio en Zacatecas; aseguran arma con diamantes

Un fuerte operativo militar y policiaco continúa desplegado este martes en los límites entre Zacatecas y Aguascalientes tras la detención de seis personas, entre ellas un hombre identificado como líder de una célula delictiva que opera en la región.

La captura de los presuntos delincuentes forma parte del Operativo Rastrillo, el despliegue de seguridad militar enfocado en recorrer las zonas alejadas y serranas de Zacatecas tras el homicidio de 10 personas el pasado 18 de julio.

Según el reporte, las personas detenidas podrían estar involucradas en el multihomicidio de empresarios y funcionarios de diferentes municipios zacatecanos.

Cinco de los detenidos fueron localizados en el municipio de Tabasco, Zacatecas, mientras que en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, se logró la captura de un sexto implicado, identificado como el presunto cabecilla de la célula criminal.

Durante las inspecciones se aseguró un arma de fuego de uso exclusivo con incrustaciones de diamantes y metal exótico, dos cargadores, 15 cartuchos útiles, mil 650 dosis de metanfetamina, 150 dosis de mariguana y objetos metálicos conocidos como ponchallantas.

Además, fueron asegurados cinco inmuebles y dos vehículos, uno de ellos equipado con un dispositivo electrónico para ocultar droga.

Las seis personas detenidas, el armamento, los narcóticos y los inmuebles quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Fuerzas federales mantienen el resguardo en la zona limítrofe entre Zacatecas y los estados vecinos.