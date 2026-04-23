Sheinbaum rechaza intervención del gobierno en elección de nuevos consejeros del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las polémicas en torno a la elección de los nuevos tres consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) al asegurar que se trató de una “decisión abierta y transparente”, en la que se eligió a los aspirantes con las mejores calificaciones.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República sostuvo que fue decisión de la Cámara de Diputados la elección de los perfiles y no existe una intromisión del gobierno.

“Es una decisión del Congreso. Es como les digo, todos creen que estamos nosotros diciendo quién va a ser, en qué, en qué lugar. Entonces es una decisión de la Cámara de Diputados. Fue una selección abierta, transparente. Todos sacaron excelente calificación en los exámenes, en las entrevistas. Entonces, una decisión del Congreso y ¿cuál es su función? Pues hacer cumplir las leyes electorales y que las elecciones sean transparentes, limpias y que se garantice la democracia”, remarcó.

Sobre las suspicacias que se desataron en torno a la cercanía con Arturo Chávez Chávez, elegido como nuevo consejero, por haber colaborado con ella cuando fue alcaldesa de Tlalpan y presuntamente no contar con la experiencia en el cargo, la mandataria federal rechazó las críticas, al considerar que obtuvo las mejores calificaciones y no accedió al cargo por la relación que han mantenido. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que conoce a Chávez Chávez desde el movimiento estudiantil del CEU, en la década de 1980.

“Fue el que más calificación sacó en los exámenes. Sacó 99 sobre 100 en el examen que se le hizo. Entonces, pues no hay nada que reclamar. Él estaba trabajando justamente en Talleres Gráficos, que es justamente donde se imprimen las boletas electorales, entre otras cosas, eh garantizando la seguridad de las boletas y todo lo que tiene que ver con ello”, argumentó.

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