Suspenden clases en Chihuahua por escalada de violencia y amenazas

La escalada de violencia vinculada al crimen organizado en Chihuahua ha afectado las clases. En los municipios de Aldama y Ojinaga, decenas de escuelas suspendieron clases presenciales ante los recientes enfrentamientos armados y la circulación de amenazas de tiroteos en centros educativos.

La Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua informó que, como medida preventiva, 5 mil 467 alumnos de 35 planteles en Aldama —pertenecientes a los subsistemas federal y estatal— continuarán sus actividades bajo la modalidad a distancia.

En un comunicado oficial, la dependencia subrayó que la decisión responde a la necesidad de proteger a la población escolar.

Esta medida preventiva se deriva de la responsabilidad del Gobierno del Estado de proteger a la población, al reducir la exposición (…) y limitar la movilidad en calles y carreteras, lo que contribuye a disminuir riesgos a la salud y a fortalecer la seguridad”.

Asimismo, la autoridad educativa pidió a madres, padres y docentes mantenerse atentos a los canales institucionales, ante la posibilidad de cambios en la reanudación de actividades presenciales.

Amenazas en escuelas y desinformación

El secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, confirmó la detección de mensajes que aluden a posibles tiroteos, difundidos principalmente en redes sociales y dentro de planteles educativos.

Según explicó, en varios casos se trata de contenidos cuya finalidad es generar pánico, provocar la suspensión de clases o viralizar información falsa. No obstante, reconoció que estas amenazas han contribuido a incrementar la percepción de inseguridad entre la comunidad escolar.

Hechos violentos en el corredor Aldama–Ojinaga

La suspensión de clases coincide con una jornada de violencia intensa registrada desde la madrugada del 23 de abril en el corredor que conecta Aldama con Ojinaga. Habitantes de comunidades como Falomir y El Pueblito reportaron incendios, bloqueos y enfrentamientos armados.

De acuerdo con información preliminar, al menos ocho viviendas fueron incendiadas y se reportó la privación de la libertad de dos personas. Más tarde, elementos de la policía estatal se enfrentaron con grupos armados durante operativos de patrullaje.

Con apoyo aéreo, las autoridades lograron asegurar un rancho donde fueron localizadas camionetas y armamento, lo que evidencia la presencia de células delictivas en la zona.

Bloqueos y ataques a infraestructura

La violencia también se manifestó en acciones dirigidas a obstaculizar la movilidad. En los accesos a Aldama, grupos criminales colocaron vehículos de gran tamaño, como tráileres y camiones de transporte de personal, para impedir el paso de las autoridades.

Además, se reportó la quema de una tienda de conveniencia, lo que incrementó la tensión entre los habitantes y reforzó la decisión de suspender actividades escolares.

A través de chats de padres de familia y redes sociales de los planteles, se difundieron mensajes que confirmaban la suspensión en niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, reflejando la rapidez con la que la comunidad reaccionó ante el contexto de riesgo.

Impacto en la comunidad y llamado a la cautela

Directivos escolares recomendaron a las familias mantenerse informadas únicamente a través de fuentes oficiales, ante la proliferación de rumores. La prioridad, señalaron, es garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La situación en Chihuahua pone de relieve cómo la violencia no solo afecta la seguridad pública, sino también el derecho a la educación, obligando a miles de estudiantes a interrumpir su rutina escolar.

Mientras continúan los operativos de seguridad, las autoridades no han definido una fecha para el regreso a clases presenciales. El escenario dependerá de la evolución de las condiciones en la región, donde la combinación de enfrentamientos armados, bloqueos y amenazas mantiene en alerta a la población.

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