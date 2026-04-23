Ricardo Monreal logra calificación máxima en su desempeño docente en posgrado de la UNAM

• De acuerdo con el Informe individual de evaluación docente 2026, que realiza la casa de estudios entre el alumnado, el diputado obtuvo 10 en todos los rubros calificados

Las y los estudiantes del Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) calificaron a Ricardo Monreal Ávila con un desempeño docente de 10 en todos los rubros valorados, de acuerdo con el Informe individual de evaluación docente 2026, que realiza la casa de estudios entre el alumnado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, desde hace años se desempeña como docente-investigador de la UNAM y, actualmente, imparte la materia de Derecho Constitucional. Dicho posgrado, de manera periódica, evalúa el desempeño de las y los profesores mediante la opinión del estudiantado con el interés de mejorar sus procesos educativos.

En ese sentido, en la más reciente evaluación, de manera anónima, los estudiantes de Ricardo Monreal Ávila consideraron que el diputado merece la calificación máxima de 10 en todos los rubros.

Es decir, destacaron que el legislador domina la materia que imparte, no falta a clases, estimula el trabajo de la investigación, vincula la teoría con la práctica, orienta al alumnado, es tolerante, actúa éticamente, cumple con horarios, es constante en su trabajo académico, mantiene la atención del grupo en el tema, entre otros rubros evaluados que en el promedio general obtuvo el 10.