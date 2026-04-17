Sheinbaum llega a España; la reciben con música y gritos de "¡presidenta!, ¡presidenta!"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a España para participar en el IV Cumbre en Defensa de la Democracia y desde su arribo a dicha nación protagonizó un eufórico y multitudinario recibimiento por parte de mexicanos que se congregaron para darle la bienvenida a la mandataria entre porras y música.

Entre gritos de "¡presidenta, presidenta!", Sheinbaum fue recibida en Barcelona por parte de simpatizantes que dificultaron las labores del personal de seguridad a cargo de la Policía Nacional de España que abrió con dificultad el paso a la mandataria ante la gran cantidad de personas que se dieron cita.

Durante el recorrido, la presidenta se mostró sonriente y cercana. Los asistentes no dejaron de grabar con sus teléfonos celulares, mientras algunos simpatizantes lograron acercarse lo suficiente para entregarle ramos de flores y con pancartas también demostrarle su apoyo y respaldo.

"Paz: El mensaje de México en España

En medio del tumulto, cuando fue abordada por la prensa y los propios asistentes y tras ser cuestionada directamente con la pregunta: "¿Cuál es el mensaje de México en España?", la presidenta no dudó en responder.

Con una sonrisa y paso firme, Claudia Sheinbaum respondió con una sola palabra que resonó con fuerza: "Paz".

Esta breve pero contundente declaración define el tono de su visita, priorizando la diplomacia, la cordialidad y la cooperación en medio del panorama internacional actual.

Agenda de Sheinbaum en Barcelona

La participación de la jefa del Ejecutivo en Europa marca un momento relevante en la política exterior de México. La gira contempla tanto foros multilaterales como encuentros con mexicanos radicados en España.

Reuniones bilaterales de alto nivel

En el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, Sheinbaum sostendrá reuniones estratégicas con líderes de Iberoamérica y el Caribe. Los encuentros confirmados incluyen a:

Pedro Sánchez Pérez-Castejón , presidente del Gobierno de España.

, presidente del Gobierno de España. Gustavo Petro Urrego , presidente de la República de Colombia.

, presidente de la República de Colombia. Luiz Inácio Lula da Silva , presidente de la República Federativa del Brasil.

, presidente de la República Federativa del Brasil. Yamandú Orsi , presidente de la República del Uruguay.

, presidente de la República del Uruguay. Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Encuentro con mexicanos en el exterior

Reforzando su compromiso con los connacionales, la presidenta Sheinbaum aprovechará su estancia en territorio español para sostener un encuentro con la comunidad mexicana residente en España.

Tecnología y ciencia: Visita al Centro Nacional de Supercomputación

Las actividades de la presidenta continuarán el domingo 19 de abril, con un enfoque orientado a la ciencia y la tecnología. Sheinbaum Pardo visitará el prestigioso Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona.

Durante esta jornada, la mandataria:

Sostendrá una reunión de trabajo con académicos y funcionarios del sector tecnológico.

Realizará un recorrido guiado por las instalaciones de este complejo de vanguardia europea.

¿Qué funcionarios acompañan a la presidenta?

Para esta visita en España, la delegación oficial del gobierno de México está conformada por figuras clave del gabinete federal:

Roberto Velasco Álvarez , secretario de Relaciones Exteriores.

, secretario de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena Ibarra , secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lázaro Cárdenas Batel , jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España.

vjcm