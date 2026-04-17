Rumbo al 2027 se apuntan 33 en la ruta por gubernaturas

Aun cuando faltan casi 14 meses para las elecciones de junio de 2027, en el Senado ya comenzó la carrera por las gubernaturas que estarán en disputa.

Al menos 33 legisladores tienen la intención de competir por la gubernatura de sus respectivos estados.

Tan sólo del oficialismo son 22 aspirantes: 15 morenistas, cinco verdes y dos petistas, pero también hay cinco panistas, cinco priistas y posiblemente el emecista Luis Donaldo Colosio.

Hasta el momento, sólo la morenista Andrea Chávez ha solicitado licencia. No obstante, otros 14 senadores de Morena aguardan los procesos internos de su partido, aunque la mayoría esperará el calendario que se fije en la Mesa Nacional de la Coalición.

A la espera están Nora Ruvalcaba, Julieta Ramírez, Armando Ayala, Beatriz Mojica, Reyna Celeste Ascencio, Raúl Morón, Pavel Jarero, Eugenio Segura, Imelda Castro, Lorenia Samperio, Heriberto Aguilar, Ana Lilia Rivera, Verónica Díaz y Saúl Monreal, de Morena.

También Virgilio Mendoza, Karen Castrejón, Jasmine Bugarín, Waldo Fernández y Ruth González, del Partido Verde, así como las petistas Ana Karen Hernández y Geovanna Bañuelos.

De acuerdo con Geovanna Bañuelos, en la Mesa Nacional de la Coalición, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Verde, se acordó que en las encuestas que realizarán para elegir a candidatos participarán hasta cuatro aspirantes morenistas, uno del Verde y otro petista.

Hasta el momento, Morena, PT y Verde han realizado tres sesiones de la Mesa Nacional de la Coalición y el nombramiento de Citlalli Hernández como la nueva responsable directa de Morena para esa Mesa entusiasmó a las y los integrantes del Verde y del Partido del Trabajo.

33 senadores alistan chapulinazo hacia gubernaturas

Comenzó el periodo de aspiraciones gubernamentales en el Senado, porque al menos 15 morenistas, cinco del Verde y dos petistas tienen la intención de competir por la gubernatura de sus respectivos estados, aunque la mayoría esperará los tiempos que marquen los procesos internos de sus partidos políticos y el calendario que se fije en la Mesa Nacional de la Coalición.

Hasta ayer, sólo la morenista Andrea Chávez solicitó licencia, pero están a la espera de los tiempos Nora Ruvalcaba, Julieta Ramírez, Armando Ayala, Beatriz Mojica, Reyna Celeste, Raúl Morón, Pavel Jarero, Eugenio Segura, Imelda Castro, Lorenia Samperio, Heriberto Aguilar, Ana Lilia Rivera, Verónica Díaz y Saúl Monreal, de Morena.

También Virgilio Mendoza, Karen Castrejón, Jasmín Bugarín, Waldo Fernández y Ruth González, del Partido Verde, así como las petistas Ana Karen Hernández y Geovanna Bañuelos.

Éstos son algunos de los legisladores que buscan una candidatura para ser gobernadores de sus estados en 2027. Cuartoscuro, Mateo Reyes, Elizabeth Velázquez y Especial

Faltan casi 14 meses para las elecciones de junio de 2027; sin embargo, en el Senado comenzaron a calentarse los ánimos para levantar la mano rumbo a la sucesión en las gubernaturas de 17 entidades federativas, porque desde los escaños del Senado hay posibles candidatos a 16 de esas 17 entidades, no sólo del lado del oficialismo, sino también de la oposición.

Tan sólo del oficialismo son 22 aspirantes: 15 morenistas, cinco verdes y dos petistas, pero también hay cinco panistas, cinco priistas y posiblemente el emecista Luis Donaldo Colosio, para hacer un total de 33 senadores con interés en convertirse en gobernantes de sus estados.

Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar el indulto para Mario Aburto. Cuartoscuro

De acuerdo con Geovanna Bañuelos, en la Mesa Nacional de la Coalición, integrada por Morena, PT y Verde, se acordó que en las encuestas que realizarán para elegir a candidatos, participarán hasta cuatro aspirantes morenistas, uno del Verde y otro del PT.

Aclaró que si bien Morena fijó un calendario para la aplicación de las encuestas, sólo para el caso de sus militantes, en la Mesa Nacional de la Coalición se analiza otro calendario.

El pasado mes de marzo, Morena celebró su Consejo Político Nacional, donde establecieron un calendario interno; sin embargo, hay un calendario distinto que estamos ajustando, ahora que nos incorporamos el PT y el Verde a esa Mesa. Estamos en una etapa muy temprana, pero no tengan duda de que les vamos a estar informando”, adelantó.

Hasta anoche, Morena, PT y Verde han realizado tres sesiones de la Mesa Nacional de la Coalición y el nombramiento de Citlalli Hernández como la nueva responsable directa de Morena para esa Mesa entusiasmó a las y los integrantes del Verde y del PT.

Citlalli Hernández será la responsable de dialogar con ellos para construir la coalición electoral para las elecciones del próximo año. Especial

Ayer, mediante boletines de prensa y mensajes videograbados, los verdeecologistas Karen Castrejón, Carlos Puente y Manuel Velasco, y por separado el PT nacional y la propia Geovanna Bañuelos, expresaron su beneplácito por el nombramiento de Citlalli, quien en los años 2023 y 2024, en su rol como secretaria general de Morena, fue parte fundamental en la creación de los acuerdos que permitieron la coalición entre los tres partidos y la definición de las candidaturas federales, estatales y municipales.

Ahora, a través de la Comisión Nacional de Elecciones será pieza clave en la selección de las y los candidatos que la Cuarta Transformación lleven a las boletas.

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