Lanzan campaña “Estadio de México. Un Destino Futbolero”

Por Guillermo García

Con la mirada puesta en el próximo Mundial de Futbol, el Gobierno del Estado de México lanzó la campaña “Estadio de México. Un Destino Futbolero”, con la cual busca posicionar a la entidad como un referente turístico integral que trasciende el ámbito deportivo.

A través de este programa, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez extendió una invitación a visitantes nacionales y extranjeros para explorar la riqueza de los 12 Pueblos Mágicos y 25 Pueblos con Encanto que conforman el territorio estatal.

La mandataria subrayó que la realización del torneo de futbol más importante del planeta representa una oportunidad excepcional para mostrar la hospitalidad, la calidez y la grandeza cultural que distinguen al pueblo mexiquense ante los ojos del mundo.

La oferta del estado se distingue por el mosaico de destinos que combinan historia, gastronomía y naturaleza. Destacan sitios emblemáticos como Valle de Bravo, Malinalco, Ixtapan de la Sal y la Zona Arqueológica de Teotihuacán, la cual forma parte de los cuatro sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad dentro de la entidad, junto al Camino Real de Tierra Adentro, el Acueducto del Padre Tembleque y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

Para facilitar la experiencia del turista, se desarrollaron nueve rutas temáticas, entre las que sobresalen la Ruta de la Flor y la Ruta de la Fe y Espiritualidad, diseñadas para ofrecer vivencias auténticas en contacto directo con las tradiciones locales.

La estrategia turística proyecta que la afluencia de aficionados durante el Mundial detonará una derrama económica significativa, impulsando directamente la actividad de los sectores hotelero, restaurantero y comercial de las comunidades receptoras.