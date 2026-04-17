Claudia Sheinbaum en España: Agenda, reuniones y el mensaje que dará en la Cumbre de la Democracia

Al encabezar la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó los detalles de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a España. Durante su gira, la mandataria mexicana transmitirá un mensaje de paz y compartirá la política central del gobierno de la Cuarta Transformación (4T): “por el bien de todos, primero los pobres”.

La titular de Gobernación explicó que el objetivo principal del viaje es la participación de la presidenta en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, un evento internacional de alto nivel donde México buscará consolidar su postura diplomática.

El mensaje de la 4T en el mundo

Durante su intervención, Rosa Icela Rodríguez destacó la importancia del discurso que la mandataria ofrecerá en el foro internacional:

"Como la propia presidenta lo anunció, el mensaje que llevará a este encuentro internacional es un mensaje de paz y enfatizará uno de los principios rectores de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres".

Reuniones bilaterales destacadas

Además de su participación en las sesiones plenarias de la cumbre, Claudia Sheinbaum Pardo aprovechará la gira de trabajo para fortalecer las relaciones diplomáticas de México. La secretaria confirmó que la presidenta sostendrá un encuentro bilateral con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Asimismo, la agenda contempla diálogos con líderes y jefes de Estado de más de 20 países. Entre los encuentros más relevantes destacan las reuniones con:

Luiz Inácio Lula da Silva , presidente de Brasil.

, presidente de Brasil. Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Detalles del viaje a España y aprobación del Senado

Para llevar a cabo esta gira de trabajo, la secretaria de Gobernación dijo que se completó el proceso legal y se solicitó el permiso correspondiente a la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizando la salida de la presidenta del territorio nacional.

Sobre la logística del viaje presidencial, Rosa Icela Rodríguez detalló:

"La presidenta de México viajó ayer por la noche a Barcelona, España, a donde estará llegando el día de hoy, viernes, con el propósito de participar el sábado en la cuarta cumbre".

Cabe recordar que la Cumbre en Defensa de la Democracia es una iniciativa global que fue lanzada en el marco de la LXXIX Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2024.

Reproducir

vjcm