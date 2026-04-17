Invertir en equidad, la estrategia de Banco Azteca para impulsar la prosperidad incluyente en el WEF 2026

En el marco del Women Economic Forum Iberoamérica, Elena Alti, SVP y CMO de Grupo Salinas, destacó que la inclusión financiera de las mujeres no es una cuestión de moda, sino una ruta crítica para el crecimiento económico de México.

La participación de Banco Azteca en el Women Economic Forum Iberoamérica 2026 (WEF) marcó un hito en la conversación sobre equidad y finanzas. Durante el panel titulado “Invertir en Mujeres no es Tendencia, es Estrategia”, Elena Alti, Senior Vicepresident (SVP) y CMO en Grupo Salinas, enfatizó que la verdadera transformación económica de la región dependerá en buena medida de que las ogranizaciones prioricen la inclusión integral y profesional de talento diverso en igualdad en sus eqipos.

La escucha activa: El motor de la estrategia

El desafío de la inclusión no es menor en el país. De acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), aunque la brecha de género en la tenencia de cuentas se ha reducido, persiste una disparidad significativa: solo el 42,6% de las mujeres en México cuentan con un producto de ahorro formal, frente al 56,4% de los hombres. Además, en el sector de las MiPyMES, las mujeres enfrentan una brecha de financiamiento estimada en más de 4 mil millones de dólares, lo que subraya la necesidad de que la banca evolucione hacia modelos que reconozcan el potencial económico del sector femenino no solo como una meta social, sino también como un activo estratégico para el PIB nacional.

Para Alti, el éxito de las iniciativas de Banco Azteca radica en no dar por sentado lo que el mercado necesita, sino en una metodología de diagnóstico rigurosa. Al respecto, señaló:

"Parte de lo que hacemos desde Banco Azteca es entender que la diversidad y la inclusión no son moda, sino estrategias de negocio. Creo que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay varios componentes que facilitan esta estrategia de negocio. Parte de ella es la escucha: tienes que escuchar; de esa escucha te vienen datos, un diagnóstico o insights asociados que nos llevan a continuar por esa hoja de ruta, por esa estrategia.”

Más allá de las finanzas: Soluciones integrales para la mujer

Uno de los puntos más destacados de la intervención fue la visión de la banca como aliada que trasciende las transacciones monetarias. Alti explicó que, dentro del compromiso de Grupo Salinas con la prosperidad incluyente, es vital ofrecer herramientas que respondan a las necesidades de la vida cotidiana de las mujeres que deciden volverse empresarias.

"A nivel concreto, en el caso de Grupo Salinas, yo tengo el privilegio de trabajar en una compañía cuyo propósito es la prosperidad incluyente, que nos vaya bien a todos. Eso tiene que ver mucho con nuestra cultura corporativa", afirmó la directiva.

Bajo esta premisa, Banco Azteca ha desarrollado un modelo de atención basado en la personalización: "Entender lo que necesita esa mujer en particular, escuchar y, con esa escucha, puedes paquetizar productos específicos que esa mujer necesita y ofrecer soluciones que no son solo financieras. A un banco se le demandan soluciones que también pueden ser jurídicas, psicológicas, de salud…es decir, el banco debe ofrecer un apoyo integral que te ayude a entender cómo puedes emprender y prosperar".

La visión de prosperidad real e incluyente de la institución se materializa en la cuenta de débito SOMOS, un modelo que rompe con el molde de la banca convencional al reconocer a la mujer en todas sus dimensiones. A diferencia de los productos tradicionales, este ecosistema ofrece una asistencia integral que incluye:

• Seguridad y salud: Asesoría médica y psicológica.

• Respaldo legal: Acompañamiento jurídico especializado.

• Autonomía: Herramientas de educación financiera y gestión digital 24/7.

Un llamado a la acción: "Levantar la mano"

Finalmente, ante el desafío de cerrar la brecha de género en México, Elena Alti hizo un llamado a la comunidad de mujeres profesionales y empresarias para romper el aislamiento y construir redes de apoyo.

"El consejo es levantar la mano; no estamos solas; no estamos solos… siempre habrá alguien dispuesto a ayudarnos. Es cuestión de todos; al día de hoy es posible. Levanta la mano, di lo que quieres y alguien te va a ayudar", concluyó.