La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los impuestos que se cobran se les regresan a las y a los jóvenes de México.

Al encabezar la entrega de apoyos en Villahermosa, Tabasco, de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, la mandataria federal señaló que en Tabasco son 470 mil 840 beneficiarios de las Becas para el bienestar.

“¿De dónde salió el dinero para los programas? Pues de los mismos impuestos que paga el pueblo de México. Solo que antes, o no se pagaban impuestos, o de plano se robaban el dinero. Y ahora se les regresa a ustedes. Por eso la Beca Benito Juárez no solo es una convicción de la presidenta, y en su momento del presidente López Obrador; es el pueblo de México dándole su recurso a los jóvenes de México. Los impuestos que se cobran se les regresan a las y a los jóvenes de México”, remarcó.

Reproducir La mandataria federal señaló que en Tabasco suman 470 mil 840 beneficiarios de las Becas para el bienestar.

La titular del Ejecutivo aseguró que México es el único país que tiene un sistema de becas donde se apoya a todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, además de que, entre otros apoyos a la educación, se están creando 400 mil lugares nuevos en educación media superior.

Sheinbaum Pardo anunció que en el estado se construye una nueva Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para que quienes concluyen la preparatoria puedan estudiar una carrera.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que actualmente se tienen 385 obras en todo el país para la creación de 400 mil nuevos lugares en media superior.