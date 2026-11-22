La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la única forma de alejar a las y los jóvenes de la delincuencia es mediante la educación y las Becas para el Bienestar que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación.

“Si durante años no se hubiera abandonado el sistema educativo, no habría la violencia que hay en el país; eso se los puedo asegurar. La única manera de atender la causa por la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo es darles educación y darles una beca”, afirmó durante la entrega de Becas para el Bienestar en Villanueva, Zacatecas.

Excélsior / Presidencia

Por ello, destacó la importancia de otorgar apoyos para que las y los jóvenes permanezcan en la escuela, a través de las Becas para el Bienestar y la construcción de nuevos espacios educativos.

Reproducir Claudia Sheinbaum afirmó que la educación y las becas son clave para alejar a los jóvenes de la delincuencia y ampliar su acceso a preparatorias y universidades.

“Como presidenta, lo que más quiero, lo que más deseo es que todos los jóvenes mexicanos tengan un espacio en la preparatoria y un espacio en la universidad, que todas y todos puedan ser becados y, ¿saben qué?, lo vamos a lograr”, agregó.