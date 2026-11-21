La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), con capacidad para 10 mil estudiantes.

Desde Villanueva, Zacatecas, la jefa del Ejecutivo entregó tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra, con la finalidad de que n ingún joven en la entidad se quede sin el derecho de acceder a la Educación Superior.

El gobernador David Monreal calcula que se quedan fuera de la universidad alrededor de 10 mil jóvenes. Entonces, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ese campus, lo vamos a hacer para 10 mil jóvenes, para que nadie se quede sin estudiar la universidad”, expresó.

Foto: Presidencia

La presidenta Sheinbaum Pardo destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación universalizaron la entrega de becas para todas y para todos los estudiantes.

Si durante años no se hubiera abandonado el sistema educativo, no habría la violencia que hay en el país; eso se los puedo asegurar. La única manera de atender la causa por la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo es darles educación y una beca”, aseguró.

La mandataria federal aseguró que este año 400 mil jóvenes más a nivel nacional se inscribieron a la preparatoria, gracias a la beca Rita Cetina.

En su intervención, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el próximo año el sector educativo tendrá un presupuesto de 1.3 billones de pesos, que incluye un aumento de 187 mil a 190 mil millones de pesos para becas.

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Además de tres mil 105 millones de pesos a tres mil 205 millones de pesos para las Universidades Benito Juárez y dos mil millones de pesos más para el mantenimiento de escuelas, con una cobertura del 100% para este año del programa La Escuela es Nuestra.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que en Zacatecas 320 mil 893 estudiantes, desde preescolar hasta universidad, reciben alguna de las Becas para el Bienestar, lo que representa una inversión de dos mil 142 millones de pesos.