Tras una agresión a balazos por parte de hombres armados contra elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, derivada de un patrullaje relacionado con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, ocho presuntos responsables fueron detenidos este domingo en el poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva, en Sinaloa.

Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que entre los detenidos se encuentra un menor de edad. Todos son presuntos integrantes de la organización Beltrán Leyva, facción Chapo Isidro, quienes participaron en los bloqueos del 20 de noviembre tras la detención de El Chapo Isidro.

La agresión fue repelida por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y por integrantes del mismo grupo comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, quienes realizaban reconocimientos terrestres en el poblado El Platanito.

El personal militar y de seguridad aseguró una ametralladora calibre .50, un fusil Barrett del mismo calibre, una ametralladora Minimi calibre 5.56 milímetros (mm), seis armas largas y cuatro cortas.

También les aseguraron droga, cargadores y municiones de diferentes calibres, diverso equipo táctico y seis vehículos, de los cuales dos cuentan con blindaje artesanal y uno tiene una torreta para el emplazamiento de ametralladoras.

Se indicó que los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones correspondientes.