En el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, fueron abatidos 16 presuntos delincuentes y 10 militares resultaron heridos, los cuales continúan en recuperación, informó el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, quien confirmó que Estados Unidos colaboró con el sobrevuelo de drones en la zona para confirmar la ubicación del líder del cártel de Guasave.

Detalló que desde hace varios meses se incrementaron las acciones de inteligencia, cuyos datos fueron compartidos con Estados Unidos desde hace tres meses, a fin de que este intercambio de información llevara a la ubicación exacta del Chapo Isidro en Guasave. Agregó que hace una semana obtuvieron una serie de indicios, incluyendo números de teléfono y otros "muy importantes”, por lo que fue en ese momento que se hizo la solicitud de apoyo a Estados Unidos, a través del gabinete de seguridad, de aeronaves no tripuladas.

La información obtenida tras el sobrevuelo de drones, fue analizada e interpretada por los analistas de inteligencia de la Defensa, quienes determinaron la ubicación del Chapo Isidro el 20 de noviembre y llevó a poner en marcha el operativo encabezado por una Fuerza Especial Conjunta del Ejército y la Guardia Nacional, conocidos como Murciélagos y Lobos, respectivamente.

“La participación del gobierno de Estados Unidos sólo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona y complementó todo el trabajo y esfuerzo que traían los órganos de inteligencia militar.

“Se realizó sin contravenir ningún precepto legal y apegado a los principios que rigen la relación bilateral con Estados Unidos de reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación”, puntualizó el titular de la Defensa, quien agradeció a Estados Unidos por el apoyo que les dieron.

Con la ubicación del Chapo Isidro en Guasave, elementos del Ejército y Guardia Nacional llegaron el mismo 20 de noviembre a las 19:50 horas al lugar y establecieron la seguridad periférica. Fue en ese momento que integrantes del grupo criminal agredieron a personal militar, quien repelió el ataque y se dio un enfrentamiento en el que finalmente las fuerzas armadas lograron ingresar al domicilio tras la rendición de los delincuentes que estaban en el interior, detalló el titular de la Defensa.

Tras la captura del Chapo Isidro, miembros del grupo criminal incrementaron las agresiones y realizaron bloqueos con diversas unidades a las que le prendieron fuego, a fin de evitar el traslado del capo. Sin embargo, el líder del cártel de Guasave fue llevado vía terrestre a Culiacán junto con los otros tres detenidos, entre ellos su cuñado, donde ya esperaba un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, en el que finalmente fueron trasladados a la Ciudad de México, a donde llegaron a las 5:20 horas del 21 noviembre y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El titular de la Defensa destacó que con esta operación se comprobó la fortaleza del Estado mexicano y se cumplió la misión de debilitar la cúpula de un grupo delincuencial sin causar daño a la población, además de que se respetaron los derechos humanos.

“La operación que realizó el personal del Ejército, Guardia Nacional, fue realizada por ellos exclusivamente”, puntualizó y reiteró que el apoyo brindado por Estados Unidos sólo fue de inteligencia, pero no operativo.

Chapo Isidro, el aliado del Mayito Flaco que traficaba por dos rutas

Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, tejió una red de narcotráfico que se extendió a Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California e incrementó su área de influencia del norte al centro y en la sierra de Sinaloa con una alianza estratégica en la pugna entre Los Mayos y Los Chapitos.

En mayo de 2025, El Chapo Isidro se alió con Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, a quien proporcionaba apoyo logístico y armamento para debilitar a la facción de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, con quienes mantiene una lucha tras el secuestro y entrega de su papá El Mayo Zambada a autoridades de Estados Unidos.

El líder del cártel de Guasave le disputó el municipio de Badiraguato a Aureliano Guzmán, El Guano, hermano del Chapo, a quien desplazó al estado de Chihuahua. Dentro de sus alianzas estratégicas, El Chapo Isidro contó a su lado con los Cabrera Sarabia, lugartenientes de confianza del Mayo Zambada para controlar Durango.

Autoridades identificaron que El Chapo Isidro traficaba drogas por dos rutas, una terrestre y otra marítima. El líder del cártel de Guasave movía la mercancía vía terrestre desde la Carretera Federal 15 de Sinaloa hasta la frontera con Arizona.

En tanto, por vía marítima usaba el Golfo de California, ampliando los puertos y costas de Topolobampo, Guasave, Mazatlán y Guaymas, explicó el titular de la Defensa.