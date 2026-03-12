Sheinbaum descarta riesgo de ataques durante Mundial 2026 por guerra en Irán 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que existan riesgos de ataques durante el Mundial de 2026 que arrancará en junio próximo y el cual es organizado por México, Estados Unidos y Canadá, debido conflicto en Medio Oriente tras los ataques estadunidenses e Israel contra Irán.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que haya posibilidades de alerta de ataques, ante el riesgo que se expuso en una investigación periodística para Estados Unidos por el conflicto con Irán.

La mandataria federal destacó que el general Román Villalvazo Barrios, Jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026, y el comandante de Fuerza de Tarea Mundial 2026 de la Secretaría de Marina, Ramón Lara Romero, fueron al Mundial de Qatar para ver el funcionamiento de los operativos de seguridad.

“No, no consideramos ese riesgo, no. Digo, está en todos los escenarios cualquier tipo de riesgo, lo presentó el general encargado de la seguridad para el Mundial y el almirante. Están todos los escenarios, está trabajando, llevamos más de un año trabajando, incluso fueron al Mundial de Qatar para ver cómo fue ese mundial, o sea, ya son años de trabajo para garantizar la seguridad, pero un riesgo de algo que tuviera que ver con Irán se considera muy muy muy bajo en México. Porque México no está involucrado con ninguno de los dos países”, argumentó.

La jefa del Ejecutivo enfatizó que México no está involucrado en el conflicto en el Medio Oriente por ninguno de los dos países.

México se sumaría a llamado por la paz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la llamada que sostuvo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sugirió hacer un llamado integrado por los países latinoamericanos a la paz en Medio Oriente, el cual aceptó.

“Nuestra posición, ayer hablé con el presidente Petro, él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina llamando a la paz y a la solución diplomática de este momento, lo que ocurre en Irán, le dije que sí, que es importante siempre y además ha sido la posición de México buscar la paz”, informó.

