Ebrard descarta riesgos en T-MEC ante investigación de EU; va misión comercial a Canadá

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó que el 85% del comercio de México dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no está relacionado con el “Artículo 301” de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, mecanismo que Washington ha utilizado para justificar investigaciones comerciales y posibles aranceles.

Durante un encuentro con medios, el funcionario explicó que la nueva investigación anunciada por Estados Unidos no representa, por ahora, un riesgo directo para el intercambio comercial entre ambos países, por lo que el gobierno mexicano mantiene una postura de cautela.

Seguimos sin arancel”, sostuvo el titular de Economía al ser cuestionado sobre el impacto que podrían tener las decisiones comerciales del gobierno estadounidense en la relación económica bilateral.

Las declaraciones del secretario se producen después de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara nuevas investigaciones comerciales basadas en el Artículo 301 de la Ley de Comercio estadounidense.

De acuerdo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, las indagatorias se centran en dos ejes principales: el exceso de capacidad industrial en socios comerciales y la posible presencia de trabajo forzoso en cadenas productivas internacionales.

El proceso podría abrir la puerta a nuevos aranceles contra varios socios comerciales relevantes, entre ellos China, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur y México, antes del verano boreal de este año.

Ebrard explicó que estas investigaciones buscan encontrar un sustento jurídico que permita restablecer parte del esquema arancelario previo, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara una parte importante del programa arancelario implementado por la administración Trump el mes pasado.

Según el funcionario mexicano, la intención sería regresar a un escenario similar al existente antes de esa resolución judicial, lo que podría redefinir la política comercial estadounidense en los próximos meses.

México mantiene estabilidad en el comercio del T-MEC

A pesar de este contexto, el secretario de Economía subrayó que el grueso del intercambio comercial mexicano dentro del T-MEC no depende del mecanismo del Artículo 301, por lo que el impacto potencial sería limitado.

El tratado comercial de América del Norte, conocido oficialmente como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, continúa siendo el principal marco de integración económica regional.

Ebrard indicó que, hasta el momento, México no ha recibido notificación formal sobre medidas arancelarias que afecten directamente su comercio, por lo que el gobierno federal seguirá monitoreando la evolución de las investigaciones en Estados Unidos.

México prepara misión comercial a Canadá

En paralelo al panorama comercial con Estados Unidos, Marcelo Ebrard anunció una misión comercial a Canadá programada para los días 7, 8 y 9 de mayo, en la que participarán representantes de distintos sectores productivos mexicanos.

La visita responde a una instrucción directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de promover productos mexicanos y fortalecer la relación económica bilateral.

El anuncio fue realizado en presencia del embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, ante quien el secretario explicó que la delegación buscará impulsar la presencia comercial del país en el mercado canadiense.

“Vamos a Canadá, vamos con todo, amistosamente, vamos a presentar nuestros productos y promover nuestro país”, expresó Ebrard al referirse a la estrategia comercial.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Cuartoscuro: Mario Jasso

Canadá respalda mantener el acuerdo trilateral

Durante el mismo encuentro, el embajador canadiense Cameron Mackay reiteró la postura de su país de mantener el T-MEC como un acuerdo trilateral entre las tres economías de América del Norte.

El diplomático calificó la próxima revisión del tratado como una oportunidad clave para fortalecer la relación comercial regional, en un momento en el que el comercio internacional enfrenta presiones proteccionistas y tensiones geopolíticas.

Canadá, señaló Mackay, apuesta por preservar el bloque comercial como una unidad, evitando que el acuerdo se fragmente en negociaciones bilaterales independientes.

Las declaraciones de autoridades mexicanas y canadienses se dan en la antesala de la revisión formal del T-MEC, proceso que definirá las condiciones bajo las cuales continuará operando el acuerdo en los próximos años.

Durante esta etapa, México, Estados Unidos y Canadá deberán evaluar el funcionamiento del tratado, así como posibles ajustes en materia de comercio, inversión y cadenas de suministro regionales.

En ese contexto, la misión comercial mexicana a Canadá y el seguimiento a las investigaciones comerciales de Estados Unidos forman parte de la estrategia para fortalecer la posición económica del país dentro de América del Norte.

asc