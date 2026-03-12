Cierran puertos en Oaxaca por mar de fondo

Debido al frente frío 40, impulsado por una masa de aire frío, en su desplazamiento trae consigo el viento del norte, que se irá intensificando hasta alcanzar rachas muy fuertes de 70 y 90 kilómetros por hora en el oriente del Istmo de Tehuantepec, y desarrollará oleaje elevado, mar picado y fuertes marejadas en el Océano Pacífico, y tiempo ventoso en el resto de resto de la entidad, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

Agregó que el fuerte oleaje producido por el mar de fondo afectó en las vísperas a la comunidad ikoots de la Colonia Cuauhtémoc, en San Mateo del Mar, donde el agua invadió las calles, en tanto, en Salinas del Marqués, en Salina Cruz, una lancha volcó con cuatro tripulantes, rescatados por voluntarios y elementos de la Secretaría de Marina (Semar)

Por esto, la Semar determinó restringir -como medida preventiva-la navegación para embarcaciones menores en Salina Cruz, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, con el fin de reducir riesgos para pescadores, prestadores de servicios y turistas.

Del mismo modo recomendó a la población evitar ingresar al mar, mantenerse alejados del rompimiento de las olas, vigilar a menores de edad y retirar objetos o mobiliario que se encuentren cerca de la franja de playa.

Asimismo, pidieron atender las indicaciones de salvavidas y autoridades locales, ya que el mar de fondo puede mantenerse activo durante varios días, dependiendo del desarrollo del sistema.

fdm