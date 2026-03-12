Nuevo líder supremo de Irán emite su primer mensaje; manda advertencia a países de la región

En su primera intervención pública desde que asumió el cargo, Mojatba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, solicitó que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado. El anuncio se produjo el jueves y fue transmitido por la televisión estatal a través de un periodista que leyó su discurso.

Jamenei sucedió a su padre, Alí Jamenei, quien murió al inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En el mismo mensaje, Mojatba Jamenei pidió a los países de la región que cierren las bases militares estadounidenses instaladas en sus territorios. La declaración se enmarca en un contexto de creciente tensión regional y de ofensivas militares que han afectado directamente al mercado energético global.

El nombramiento de Mojtaba Jamenei

El 8 de marzo de 2026, la Asamblea de Expertos de Irán, integrada por 88 clérigos, anunció oficialmente la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país. La decisión se tomó apenas ocho días después de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que provocó la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien había sido la figura central del régimen desde 1989. El órgano clerical aseguró que “no dudó ni un minuto” en elegir a Mojtaba como el tercer guía de la República Islámica, en un contexto de agresión externa y de guerra prolongada.

Mojtaba Jamenei nació en 1969 en Mashhad y es uno de los seis hijos del ayatolá Alí Jamenei. Su nombre completo es Sayyed Mojtaba Hosseini Jamenei. Aunque ha mantenido un perfil discreto, se le atribuye una fuerte influencia en los círculos políticos y religiosos de Irán. Medios internacionales han señalado que jugó un papel clave en la represión de las protestas de 2009 y que controla vastos recursos financieros, algunos de ellos vinculados a sanciones internacionales.

Su formación clerical y su cercanía con los Guardianes de la Revolución le han permitido consolidar poder dentro del régimen. Mojtaba cuenta con el respaldo total de esta fuerza militar, lo que refuerza su posición como líder supremo en un momento de crisis nacional.

El ataque y su supervivencia

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar contra objetivos estratégicos en Irán. En ese ataque murió el ayatolá Alí Jamenei, pero Mojtaba logró sobrevivir. Su supervivencia fue interpretada como un símbolo de continuidad para el régimen, que rápidamente buscó cerrar filas en torno a su figura. La Asamblea de Expertos lo eligió en medio de un ambiente de tensión, con la promesa de resistir lo que describieron como “seis meses de guerra” contra las potencias occidentales.

La llegada de Mojtaba Jamenei al liderazgo supremo de Irán marca un reforzamiento de la línea dura en el país. Su perfil, más reservado que el de su padre. El respaldo de los Guardianes de la Revolución asegura que su liderazgo tendrá un fuerte componente militar y religioso, con un discurso centrado en la resistencia frente a Estados Unidos e Israel.

Con información de AFP y Reuters.