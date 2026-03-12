Hallan a Wendy Castro, mujer desaparecida en Sonora en 2023; estaba en un Cereso

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que Wendy Guadalupe Castro Colón, reportada como desaparecida desde diciembre de 2023, fue localizada con vida en un Centro de Reinserción Social (CERESO).

La información fue difundida por Ceci Flores, presidenta fundadora del colectivo, quien señaló que la localización ocurrió durante una búsqueda en vida.

Después de tres largos años de incertidumbre, dolor y esperanza, hoy compartimos una noticia que nos llena el corazón. Gracias a una búsqueda en vida, una mujer que tenía reporte como desaparecida fue localizada con vida en un CERESO”, indicó.

De acuerdo con el mensaje, la mujer localizada corresponde a Wendy Guadalupe Castro Colón, quien ya se encuentra nuevamente con su familia.

Flores señaló que casos como este muestran la importancia de mantener activas las fichas de búsqueda y continuar con los esfuerzos para localizar a personas desaparecidas.

Cada ficha, cada publicación y cada búsqueda puede llevar a un reencuentro. Hoy una familia vuelve a tener noticias”, expresó.

Asimismo, agradeció el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Sonora durante las acciones que permitieron ubicar a la mujer.

Desapareció en Sonora en diciembre de 2023

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, Wendy Guadalupe Castro Colón fue vista por última vez el 29 de diciembre de 2023 en el poblado Miguel Alemán, en Sonora.

Al momento de su desaparición tenía 24 años.

La ficha señala que mide aproximadamente 1.50 metros, tiene complexión delgada, piel morena, cabello castaño oscuro y ojos cafés.

Entre sus señas particulares se encuentran varios tatuajes:

Letras en el brazo derecho

Una flecha en el brazo derecho

Un atrapasueños en el brazo izquierdo

Un símbolo de infinito en el brazo izquierdo

Un árbol de la vida tatuado en el pie derecho a la altura del talón

Las autoridades difundieron la ficha para solicitar apoyo ciudadano en su localización.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que la mujer fue localizada ni el motivo por el que se encontraba en el centro penitenciario.

