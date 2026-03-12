Alistan visita de presidente de Alemania a México; funcionarios teutones últiman detalles

Este jueves estuvo en Palacio Nacional una delegación de funcionarios de Alemania para la visita que realizará la próxima semana el presidente de ese país, Frank-Walter Steinmeier.

La delegación de Alemania estuvo encabezada por el embajador de ese país en México, Clemence von Goetze, en tanto que por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) encabezó el recorrido Johnatan Chait, encargado de protocolo de la Cancillería.

El presidente de Alemania viene acompañado de un grupo de empresarios de ese país que buscan oportunidades de inversión en México. Steinmeier realizará una gira del 16 al 20 de marzo que contempla visitas de Estado a Panamá, Guatemala y México.

Con ese propósito, su oficina emitió una invitación a los empresarios interesados a sumarse a la delegación que lo acompañará. De acuerdo con el documento, el grupo quedará conformado por representantes de empresas grandes y medianas con intereses en cualquiera de los tres países.

El 20 de septiembre de 2022, Steinmeier se reunió en Palacio Nacional con el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuartoscuro

Será la segunda visita de Steinmeier

El 20 de septiembre de 2022, Steinmeier se reunió en Palacio Nacional con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador , con quien abordó temas de economía, comercio, derechos humanos, justicia y paz.

Tras el encuentro con el tabasqueño, el alemán salió caminando de Palacio Nacional, pasó frente al Templo Mayor y fue a comer al restaurante de cocina mexicana Casa de las Sirenas, en compañía de colaboradores.

fdm