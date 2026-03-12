¿Ingenio o maltrato? Hombre baja y sube a perro a su azotea con polea; video divide opiniones

Un caso que bien puede tratarse de algo bastante ingenioso, también puede catalogarse como un posible caso de maltrato animal, luego de que un hombre subiera de forma poco usual a su mascota a la azotea de su casa.

El hecho quedó registrado en video, mismo que fue compartido en redes sociales y en él se aprecia como el presunto dueño deja amarrado al perro a falta de un arnés con un lazo para después con ayuda de una polea subirlo hasta la azotea.

La acción provocó diversas reacciones que desataron una gran polémica debido a la inusual manera en la que un hombre decide bajar y subir a su mascota. La alarma se encendió al juzgar la peligrosidad que representa este tipo de práctica debido a la altura a la que es elevado el can.

Además los usuarios en internet también señalaron que las herramientas utilizadas no son las óptimas por lo que la vida del lomito puede estar de por medio, no sin antes juzgar también que el perro sea dejado en la azotea a la intemperie.

El objetivo de esta maniobra, según se aprecia en el clip, es que el animal realice sus necesidades y “pasee” por unos minutos sin que el dueño tenga que bajar del inmueble. Una vez terminado el tiempo fuera, el hombre vuelve a accionar el mecanismo para elevar al perro de regreso a la azotea.

El hecho quedó registrado en video, mismo que fue compartido en redes sociales. Captura de imagen

¿Por qué razón podría llamarse maltrato animal?

La posibilidad de que esta acción se pueda catalogar como maltrato animal, deriva además de la forma primitiva de bajar y subir al lomito en dejarlo en la azotea, pues esta última acción aunque parezca normal, para la ley puede constituir un acto de maltrato o violencia animal.

Especialmente durante la temporada de calor, los animales expuestos a las altas temperaturas puede desencadenar en golpes de calor, deshidratación aguda o incluso la muerte; mantener a los animales en espacios que se consideren indignos o inapropiados por las circunstancias climáticas se clasifica como una forma de maltrato, señala la Ley de Protección Animal.

La normativa no sólo establece principios éticos, sino también define responsabilidades penales. En la Ciudad de México, por ejemplo, el Código Penal contempla sanciones claras para quienes causen daño a los animales.

Proteger a una mascota no es solo un gesto de afecto es un compromiso legal y moral. Captura de imagen

¿Cual es la sanción por maltrato animal?

Por temas de lesiones a los animales estas pueden acarrear de 6 meses a 2 años de prisión, además de multas equivalentes a 50 a 100 días de salario y si el maltrato termina con la vida del animal, las penas se incrementan de 2 a 4 años de prisión y multas de 200 a 400 días de salario.

Las autoridades locales, en coordinación con organizaciones protectoras, han intensificado las revisiones en zonas urbanas donde es común ver mascotas en azoteas sin acceso a sombra ni agua fresca.

Los veterinarios insisten en medidas preventivas como ofrecer agua fresca y limpia en todo momento, buscar zonas ventiladas y sombreadas dentro del hogar, evitar el ejercicio en horas centrales del día y, sobre todo, no dejar a los animales al aire libre sin supervisión en épocas de calor extremo.

Proteger a una mascota no es solo un gesto de afecto es un compromiso legal y moral. Como recuerda la normativa vigente, todo animal merece condiciones dignas, especialmente cuando la naturaleza se vuelve implacable.

fdm