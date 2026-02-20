Sepultan a Melany Gissel, estudiante del Colegio de Bachilleres asesinada en Acapulco

La tarde de este viernes fueron sepultados los restos de Melany Gissel, alumna del Colegio de Bachilleres plantel 2, quien murió ayer tras un ataque armado registrado a unos metros de su escuela en Acapulco, Guerrero.

Familiares, amigos y compañeros acudieron primero a la iglesia de Las Crucitas, donde se ofició una misa de cuerpo presente. Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió al panteón de la colonia Jardín, al poniente de la ciudad, donde fue enterrada.

“Salió de su casa con uniforme y regresó en una caja”

Desde temprana hora, cientos de personas acudieron al domicilio de la joven, de 16 años, para expresar sus condolencias. El cuerpo fue velado en uno de los barrios tradicionales de Acapulco. En el centro de la vivienda se colocó un ataúd blanco, rodeado de muñecos de peluche y coronas florales enviadas por compañeros de escuela y conocidos.

Durante el velorio, una tía de la menor expresó: “Salió de la casa con uniforme y mochila y nos la regresaron en una caja”, frase que fue escuchada por los asistentes.

La familia ofreció alimentos a quienes acudieron a acompañarlos.

En medio de globos blancos y aplausos, el féretro fue trasladado a la iglesia y posteriormente al camposanto. Elementos de seguridad estatal resguardaron la vivienda y acompañaron el traslado al panteón.

Cancelan protesta

Por la mañana comenzó a circular en redes sociales una invitación para realizar una protesta en la Costera Miguel Alemán por lo ocurrido a dos estudiantes del Colegio de Bachilleres. Sin embargo, de acuerdo con maestros y alumnos, autoridades solicitaron suspender la movilización y ésta no se llevó a cabo.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Melany murió en ataque a transporte público

Ayer por la mañana, hombres armados balearon un vehículo de transporte público en un ataque directo contra el conductor; desafortunadamente, las balas alcanzaron a dos alumnas del Colegio de Bachilleres quienes resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, donde una de ellas murió debido a un disparo en el abdomen y mientras que la otra estudiante fue reportada grave.

El ataque armado tuvo lugar en la calle Cañada de los Amates, a unos metros de dónde se ubica el Plantel 2 del Colegio de Bachilleres, en el horario en el que los alumnos suben a la colonia Chinameca, donde se ubica la escuela.

Vehículo del transporte público que fue atacado a balazos en Acapulco Foto: Especial

De acuerdo con testigos, hombres armados atacaron directamente al conductor de la camioneta del servicio público y posteriormente huyeron a bordo de una motocicleta.

El conductor de la camioneta fue llevado al hospital del Quemado, pero murió mientras recibía atención médica. A la otra joven, de nombre Paloma, la reportan como estable en el hospital Vicente Guerrero del IMSS.

RLO