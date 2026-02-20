Fracasa encuentro therian en la UANL; sólo asisten dos personas

La reunión therian convocada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) no tuvo el eco que se esperaba y se redujo a la presencia de dos jóvenes con máscaras.

El evento, convocado a través de redes sociales, estaba programado para las 15:00 horas de este viernes, pero no obtuvo respuesta del estudiantado.

Los asistentes se quedaron con las ganas de ver a más therians en la “Primera convivencia therian de la UANL”, como se anunció la reunión.

En días pasados, la propia UANL desmintió el encuentro que supuestamente se realizaría en la Explanada de Rectoría.

Más por diversión que por identificarse con algún animal, una pareja llegó al sitio: el joven portaba un gorro con cabeza de perro y la joven, una máscara de dinosaurio.

Animados por la escasa concurrencia, se unieron en un beso y el momento fue, más que nada, de relajo.

Para el domingo está anunciada otra reunión therian en el Parque Fundidora; sin embargo, la administración del recinto negó que exista permiso para su realización.

«pev»