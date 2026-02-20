Benefician a derechohabientes del IMSS en Sonora

El gobernador del estado, Alfonso Durazo reportó un avance del 35% en la construcción del hospital en San Luis Río Colorado

Atalo Mata Othón

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reportó un avance del 35 por ciento en la construcción del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Río Colorado, para beneficio de más de 128 mil derechohabientes de la región fronteriza.

Este proyecto hospitalario se ejecuta con una inversión de tres mil 870 millones 568 mil 433 pesos y tendrá una capacidad de 120 camas censables y 22 especialidades para atender a la población.

Nos da mucho gusto informar sobre el avance que está teniendo el nuevo hospital en San Luis, será una infraestructura de primer nivel que dará mayor cobertura de atención a la salud a toda la región fronteriza. Adicional a este hospital, se fortalece la infraestructura de salud con cinco nuevos hospitales en Hermosillo, Guaymas, Vícam, Navojoa y Etchojoa, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos”, expresó el gobernador.

Este hospital en San Luis Río Colorado contará con cinco quirófanos generales, uno de tococirugía, uno de cirugía ambulatoria, una sala de expulsión, dos salas de endoscopias, servicios de urgencias, imagenología, laboratorio clínico, puesto de sangrado, anatomía patológica, servicio de medicina física y rehabilitación, así como 14.5 consultorios de especialidades.

Cuenta con una superficie de construcción de 35 mil metros cuadrados y se adelantó que uno de dimensiones similares se tiene contemplado para edificarse en el municipio de Guaymas.

El objetivo principal, renovar la infraestructura hospitalaria actual

Actualmente, se continúa con trabajos de instalaciones sanitarias, acabado en muros interiores, instalaciones con tubería, líneas de succión hacia equipos de bombeo de sistemas de agua fría; habilitado de acero de capa de compresión de entrepiso de planta baja, así como con la colocación de tubería para bajantes pluviales, entre otras obras.

El principal propósito es sustituir la infraestructura hospitalaria con la que se cuenta actualmente por las condiciones de antigüedad que presenta.

El mandatario estatal detalló que los trabajos de construcción a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional avanzan en tiempo y forma con el firme compromiso de hacer entrega de estas nuevas instalaciones durante la primera mitad del 2027.

*mcam