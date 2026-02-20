Fiscalía confirma desaparición del hijo de Jorge Luis Preciado en Colima

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la desaparición del hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien habría desaparecido en los primeros días de febrero en el municipio de Minatitlán, Colima.

Aunque la carpeta de investigación se abrió en Colima, por haber ocurrido el hecho en esa entidad, fue la Fiscalía de Jalisco la que emitió un comunicado, ya que en Colima las autoridades se han mantenido herméticas. La falta de información en esa entidad orilló a los medios de comunicación a solicitar datos a la Fiscalía de Jalisco ante la posibilidad de que la víctima se localizara en ese estado.

En afán de contribuir a la transparencia y no entorpecer las indagatorias en curso, la Fiscalía del Estado de Jalisco informa que las investigaciones sobre la desaparición de un hombre, hijo de un exfuncionario federal, son atendidas por el estado vecino (Colima), por ser el sitio donde ocurrió el delito”.

En el mismo documento, la Fiscalía jalisciense señala que su homóloga de Colima confirmó el hecho y que “la desaparición de la víctima ocurrió en aquella entidad, donde de inmediato se inició una carpeta de investigación y la búsqueda del hombre, quien hasta el momento no ha sido localizado”.

Finalmente, la Fiscalía de Jalisco descartó que se hubiera encontrado el cuerpo del hijo del exsenador al interior de un vehículo incendiado. “Hace unos días fue encontrado, en los límites entre Jalisco y Colima, un vehículo calcinado, el cual estaba vacío y fue integrado a la carpeta de investigación”.

