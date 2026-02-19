Muere estudiante herida durante ataque a transporte público en Acapulco

Una estudiante identificada como Melany Gisel falleció mientras era atendida en un hospital tras resultar herida durante un ataque armado a una unidad del transporte público en Acapulco, Guerrero.

La Fiscalía General del Estado informó que esta mañana, una unidad del transporte público fue agredida a balazos en la colonia Chinameca, lo que dejó un adulto herido y dos menores lesionadas.

Añadió que las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica; sin embargo, el adulto y una menor fallecieron posteriormente.

En tanto, la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Guerrero lamentó el fallecimiento de la estudiante y se solidarizó con sus seres queridos.

Ante esta irreparable pérdida, nos solidarizamos respetuosamente con su familia, amistades y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación en estos momentos de dolor”, indicó en un comunicado.

Fiscalía abre investigación

Luego del ataque, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el ataque y realizó las primeras diligencias en el lugar, además de procesar el sitio para obtener datos de prueba y esclarecer el crimen.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero continuará con las investigaciones y proporcionará información oficial conforme lo permitan las diligencias, con estricto apego al debido proceso”, sostuvo.

¿Qué pasó en la balacera frente al Colegio de Bachilleres en Acapulco?

El ataque se registró alrededor de las 7 de la mañana en el sitio de las camionetas pasajeras que cubren la ruta de la Costera Miguel Alemán a la colonia Chinameca.

Tras el incidente, padres de familia acudieron al plantel para recoger a sus hijos, mientras directivos activaron protocolos internos de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.

Según un video que circula en redes sociales, las estudiantes fueron auxiliadas en el colegio y posteriormente llevadas a un hospital. En el lugar de los hechos autoridades localizaron al menos 3 casquillos útiles calibre 9 milímetros, y la camioneta de pasajeros con manchas de sangre.

Hasta el momento, autoridades no han reportado personas detenidas por el ataque armado.

RLO