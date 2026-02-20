Premia ANAC a los mejores proyectos de alcaldes en México

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) entregó, en su décimo segunda edición, los premios a los 31 mejores proyectos de gobierno de los presidentes municipales del PAN, destacando programas a favor del bien común, la transparencia y el servicio público.

El reconocimiento lleva el nombre de Francisco Villarreal Torres, alcalde ya fallecido de Ciudad Juárez, quien estuvo en funciones de 1992 a 1995, y tuvo como mérito defender la autonomía municipal y que los recursos del ayuntamiento se quedarán en la demarcación.

Al darles la bienvenida en la sede nacional del PAN, el dirigente del partido, Jorge Romero Herrera, indicó que los ediles panistas son reconocidos por la ciudadanía por trabajar con eficacia.

Gracias a su liderazgo han demostrado que hay equipo, hay alcaldes y hay convicción para defender el auténtico federalismo, la autonomía municipal y el desarrollo local con responsabilidad, innovación y cercanía ciudadana”, dijo el dirigente panista.

Por su parte, el presidente de la ANAC, Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, destacó la relevancia del trabajo de los ediles panistas en beneficio de la población que gobiernan.

“Son los municipios que rescatan los espacios públicos, los que trabajan por las mujeres, los que hacen gobiernos honestos y de resultados.

“Los municipios que cuidan las finanzas públicas, los municipios que defienden la familia. Esos son los gobiernos del PAN y son nuestros gobiernos municipales”, señaló Tabe Echartea.

Entre los galardonados estuvo el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, por su proyecto Reencarpetamiento Imparable; Carlos Orvañanos por el plan Cuajimalpa Familiarmente Sostenible; Alessandra Rojo de la Vega (Cuauhtémoc) por la Tarjeta Violeta para las Mujeres; Romina Contreras (Huixquilucan) por Gestión Financiera.

Asimismo, se reconoció a Mauricio Farah (San Pedro Garza) por Gobierno y Ciudadanía; Pedro Rodríguez (Atizapán) por el programa Sin Acoso Escolar; Toño Astiazarán (Hermosillo) por el proyecto Ciudad Solar; Ale Gutiérrez (León) por Hospital de Mascotas; y Marco Bonilla (Chihuahua) por el Portal de Datos Abiertos, entre otros ediles.

RLO