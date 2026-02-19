Matan a conductor de transporte público en Acapulco; hay dos estudiantes de Bachilleres heridas

Esta mañana se registró un ataque armado en Acapulco el que un chofer de una camioneta de pasajeros en la colonia Chinameca y dos estudiantes del Colegio de Bachilleres número 2 resultaron heridas. Más tarde el chofer murió.

El ataque se registró alrededor de las 7 de la mañana en el sitio de las camionetas pasajeras que cubren la ruta de la Costera Miguel Alemán a la colonia Chinameca. Del ataque hay dos versiones hasta el momento, una de ellas es que los delincuentes dispararon contra el chofer y de manera colateral fueron heridas las dos estudiantes de Bachilleres, quienes se reportan estables.

La otra versión de fuentes oficiales señala que delincuentes a bordo de una motocicleta perseguían a un hombre y en el intercambio de disparos fueron heridos el chofer y las dos estudiantes.

Según un video que circula en redes sociales, las estudiantes fueron auxiliadas en el colegio y posteriormente llevadas a un hospital. En el lugar de los hechos autoridades localizaron al menos 3 casquillos útiles calibre 9 milímetros, y la camioneta de pasajeros con manchas de sangre.

Horas más tarde se reportó que el chofer murió mientras recibía atención médica. Tras el ataque, se suspendieron las clases en el Colegio de Bachilleres.

vjcm