SEP fortalece el Bachillerato Nacional con 225 programas técnicos alineados al Plan México

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el Bachillerato Nacional se fortalece con una oferta de 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales, alineados al Plan México y a los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBIS), con el objetivo de garantizar a las y los jóvenes una formación pertinente y mayores oportunidades de continuidad académica e inserción laboral.

Detalló que las 225 formaciones se imparten en ocho subsistemas de Educación Media Superior y están diseñadas bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con un enfoque integral, humanista y territorial que busca responder a las vocaciones productivas regionales y a las necesidades estratégicas del desarrollo nacional.

Delgado destacó que uno de los ejes centrales para consolidar esta oferta es el Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional Media Superior, creado en diciembre de 2024 por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como instancia permanente de coordinación interinstitucional.

Explicó que, como parte del trabajo del Consejo, en septiembre de 2025 se firmó un Convenio Marco de Colaboración con instituciones nacionales de educación superior, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que participan como avales académicos de los programas.

Por otra parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo, realizada el 28 de enero de 2026, se aprobó la incorporación de instituciones públicas estatales de educación superior como miembros plenos, así como su participación en el proceso de certificación universitaria mediante el proyecto “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional”.

Actualmente, la SEP trabaja de manera coordinada con 14 universidades estatales; ocho se encuentran en proceso de suscribir convenios específicos como avales académicos, mientras que otras 15 instituciones han manifestado formalmente su interés en integrarse al Consejo.

Rodríguez Mora explicó que la participación universitaria incluye la revisión de planes y programas de estudio, recomendaciones sobre equipamiento de laboratorios y talleres, actualización de materiales didácticos y fortalecimiento de la formación docente, con el propósito de elevar la calidad y pertinencia de la oferta técnica.

Finalmente, subrayó que la generación 2026 del Bachillerato Nacional recibirá un Certificado de Formación Profesional con el aval de dos instituciones de educación superior o dependencias públicas, lo que fortalecerá el reconocimiento académico y laboral de las 225 formaciones y consolidará el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior.

jcp