Fundación Holcim México presenta su Reporte de Resultados 2025 con crecimiento histórico en impacto social

Fundación Holcim México presenta su Reporte de Resultados 2025, en el que reporta uno de los mayores alcances sociales desde su creación, al beneficiar a 232,524 personas en 37 comunidades del país, fortaleciendo su contribución al desarrollo social, ambiental y económico de México.

A lo largo de 2025, la Fundación impulsó proyectos de vivienda digna, infraestructura educativa, desarrollo de habilidades y fortalecimiento comunitario en estados como Guerrero, Sonora, Estado de México, Veracruz, Chiapas y Colima. Destaca la reconstrucción de viviendas y espacios comunitarios en Acapulco, tras los efectos del huracán Otis, así como la edificación de escuelas resilientes y programas de mejora de vivienda para familias en condición vulnerable. Tan solo en materia de vivienda, se construyeron 46 casas nuevas, se rehabilitaron 269 viviendas y se instalaron 150 estufas ecológicas, mejorando las condiciones de habitabilidad y salud de cientos de familias.

"Los resultados de 2025 reflejan nuestro compromiso con las personas y los territorios donde operamos. En Fundación Holcim México buscamos generar impacto positivo y medible, trabajando en conjunto con aliados, comunidades y colaboradores para construir progreso a largo plazo", señaló Felipe Araiz, director de Fundación Holcim México.

En materia de educación y empleabilidad, más de 1,200 personas fueron capacitadas en desarrollo de habilidades, construcción, derechos humanos y emprendimiento, mediante programas enfocados en fortalecer el talento local, promover el autoempleo y ampliar oportunidades para mujeres y jóvenes.

En el ámbito ambiental, la Fundación avanzó con acciones de reforestación, manejo responsable de residuos y acceso al agua, logrando la plantación de 6,598 árboles, el acopio de 3,506 toneladas de residuos y la implementación de programas que contribuyen directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Estos resultados fueron posibles gracias al trabajo conjunto con aliados estratégicos como Fundación Construyendo, Hábitat para la Humanidad, Fundación Banorte y Ecolife Conservation, así como con las unidades de negocio de Holcim México: PASA, Geocycle, INDAR y CiTeC; además de clientes, autoridades y organizaciones comunitarias.

Durante 2025, la Fundación también resalta la participación de más de 1,500 voluntarios, la duplicación de la contribución económica externa a iniciativas sociales al alcanzar 3 millones de pesos, y la obtención por 25 años consecutivos del Distintivo Empresa Socialmente Responsable otorgado por CEMEFI.

Con la mirada puesta en el futuro, Holcim México reafirma su compromiso de seguir creando soluciones sociales y ambientales de alto impacto, fortaleciendo alianzas, ampliando su alcance territorial y contribuyendo activamente a la construcción de comunidades más resilientes, inclusivas y sostenibles en México.