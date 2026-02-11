Hidalgo suma ocho casos de sarampión

Hidalgo confirmó un nuevo contagio de sarampión, con lo que el número total de casos en la entidad llegó a ocho, de acuerdo con el informe más reciente de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

El reporte precisa que siete de los diagnósticos fueron detectados en lo que va del año, mientras que uno corresponde a las últimas semanas de 2025.

La actualización, con corte al 6 de febrero, no reporta defunciones asociadas a la enfermedad en el estado.

Además de los casos ya corroborados mediante pruebas de laboratorio, 64 personas permanecen bajo estudio como sospechosas, en espera de resultados clínicos.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reforzaron las acciones preventivas, principalmente a través de campañas de inmunización.

Centros de salud y hospitales cuentan con módulos fijos de vacunación, mientras brigadas recorren colonias y comunidades para ampliar la cobertura.

La meta establecida es aplicar más de 140 mil dosis de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Las acciones se concentran en niñas y niños menores de cinco años, así como en personas que no han completado su esquema.

El sector salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica y exhortó a la población a revisar su cartilla de vacunación y acudir a las unidades médicas en caso de presentar síntomas, como fiebre alta, erupciones cutáneas y malestar general.

