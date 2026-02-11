Aumentan a 27 los casos de sarampión en Durango

Se incrementan los casos de sarampión a 27 y una defunción de un menor de 8 años de edad en Durango, por lo que las autoridades sanitarias hicieron un llamado a vacunarse en contra de este padecimiento.

Citlali Solís Campos, directora de salud pública de la Secretaría de Salud del estado, informó que se cuenta con el biológico suficiente, al arribar este martes 10 de febrero, 25 mil dosis de la triple y doble viral a la entidad y seguirá llegando de forma constante.

Seguimos invitando a la población a que acudan a las unidades de salud más cercana, de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE”.

El biológico se aplica desde los 6 meses de edad hasta los 49 años.

Muere niño de 8 años por sarampión en Durango

Por Alma Gudiño

Un menor de 8 años de edad, originario de El Mezquital, falleció por complicaciones derivadas de sarampión, en Durango.

El secretario de Salud de la entidad, Moisés Nájera Torres, informó el miércoles que el niño ingresó grave al Hospital Materno Infantil, confirmándose que se trataba del virus.

Puntualizó que el menor fue trasladado a la unidad del municipio serrano y posteriormente al Materno Infantil, siendo el primer deceso por sarampión en la entidad.

El funcionario informó que la familia de la víctima es jornalera y viajó en días pasados al vecino estado de Sinaloa, donde el pequeño se infectó.

A su regreso presentó 5 días de fiebre, por lo que fue llevado en el Hospital Integral de El Mezquital, de donde fue trasladado al Materno Infantil con síntomas muy avanzados y en estado grave; tiempo después se reportó su fallecimiento.

Nájera Torres exhorto a la población a vacunarse, principalmente si son jornaleros y si van a otros municipios; recalcó que si van a viajar deben inmunizarse, ya que la vacuna es un mecanismo preventivo y protector.

Uso de cubrebocas no controla brote de sarampión: Ssa

Por Diego Durán

Ante el brote de sarampión, resurgió una duda frecuente: ¿podría el cubrebocas haber evitado los contagios? La Secretaría de Salud (Ssa) aclaró que esta barrera física es insuficiente para detener la propagación del virus por sí sola.

En la conferencia presidencial, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó la realidad de los cubrebocas ante esta enfermedad. Aunque su uso ayuda, la estrategia efectiva para frenar aquel contagio masivo fue distinta y mucho más específica.

¿Por qué el cubrebocas no controla el brote de sarampión?

El secretario de Salud detalló que el virus es tan contagioso que supera las barreras simples. Aunque el cubrebocas reduce el riesgo, "per se no va a controlar el brote", aclaró respecto a la efectividad.

La transmisión del virus es tan veloz que el bloqueo físico resulta insuficiente para las personas. Sin inmunidad de rebaño, habría millones de infectados, algo que una tela en la cara no logra evitar.

Debido a estas razones, el uso del cubrebocas es insuficiente para detener al sarampión, según Kershenobich y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC):

Permanencia aérea: El virus flota en el aire hasta dos horas después de que el enfermo se marcha.

Índice de contagio: Una sola persona infectada transmite el virus hasta a 18 individuos cercanos.

Efecto limitado: El cubrebocas reduce el riesgo individual, pero no detiene la transmisión masiva. Se trata de estadísticas. Es necesario bajar la tasa de 18 contagios por cada enfermo. El cubrebocas no alcanza esa reducción drástica para cortar la cadena de transmisión a largo plazo.

jcp