Morena tiene bastantes conflictos internos: Ricardo Monreal

Al reconocer que “Morena tiene bastantes conflictos internos, como para poder incendiar otro”, el jefe de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, rechazó entrar en conflicto con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien le reclamó proteger a su antecesor, el dirigente del PRI y senador Alejandro Moreno.

No va a tener en mí un ente que divida a su estado. No lo voy a hacer y, al contrario, con los habitantes de Campeche, amor y paz”, planteó el también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

La división no me interesa. Morena requiere de mucha unidad y cohesión, no de pleitos. Creo que eso no le ayuda a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y no le ayuda al movimiento y no le ayuda al país”, comentó en conferencia de prensa.

No estamos en un momento tan espléndido en Morena, y el proceso que viene nos va a tener que inhibir de agresiones a compañeros dentro de Morena. No lo voy a hacer yo”, reiteró el exgobernador de Zacatecas.

Manifestó su deseo de que Campeche resuelva sus diferencias. “Yo creo que es momento de reflexión, no de provocación y menos de incitación a la división. No vale la pena. Reitero mis respetos a la gobernadora y al Poder Legislativo (del estado). Ojalá y puedan reorientar y reconciliar las acciones”, insistió.

Dijo que no era correcto en estos momentos, cuando se requiere unidad en su partido, se intente generar una situación inconveniente en Campeche-

Alguien tiene que mostrar serenidad, alguien tiene que mostrar altura de miras, alguien tiene que mostrar prudencia, porque si no, no va a quedar quien cierre la puerta en nuestro movimiento. Entonces, no me interesa una diferencia personal con nadie. No es el momento, ni ahora ni nunca”.

Alertó Monreal que su partido debe tener cuidado y atención y relató que ha escrito el libro titulado “Morena, historia y perspectivas”, próximo a publicarse.

Siendo un partido tan fuerte, al interior de Morena hay disputas muy fuertes por las posiciones, dado que todos dan por sentado que siendo candidatos de Morena ya serán gobernadores, diputados, senadores, regidores, y no es así. Esa es la reflexión que hago en el libro”.

A pregunta expresa de cómo vivía la mandataria esta situación, el diputado Monreal respondió: “Me imagino que la presidenta cada vez que sucede un escándalo o la detención de un presidente municipal, como el de Tequila, o el viaje de nosotros en el extranjero o el viaje de algunos otros o los lujos de algunas otras, cada vez que ve eso la presidenta debe decir ‘por qué, por qué esa actitud de no observar la doctrina y los principios que Morena sostiene’.

Me imagino que la primera que sufre y la primera que resiente este tipo de embates periodísticos, de redes, que surgen de la realidad, son injustos para ella, pero así es, porque nadie puede quitarle que ella es la conductora natural del movimiento, y el movimiento se fortaleció primero por Andrés Manuel López Obrador y hoy por ella”.

