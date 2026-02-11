Mueren en accidente dos colaboradores del presidente de Morena Guerrero

La mañana de este miércoles, dos colaboradores de Jacinto González Varona, presidente de Morena en Guerrero fueron encontrados sin vida al interior de una camioneta localizada en el fondo de un barranco, sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa.

Las víctimas fueron identificadas como Rogelio Balbuena, secretario particular del dirigente estatal del partido, y Alfredo Cano, auxiliar en la misma oficina. Ambos tenían alrededor de 30 años de edad.

De acuerdo con autoridades, alrededor de las 10:00 horas se recibió el reporte de que una camioneta Toyota Hilux se encontraba en el fondo de una barranca, a unos 15 minutos antes de llegar a Chilapa, en el citado tramo carretero.

Al lugar acudieron elementos de rescate y corporaciones de seguridad para realizar las maniobras de recuperación de los cuerpos. La circulación fue cerrada durante aproximadamente 40 minutos mientras se llevaban a cabo los trabajos.

En un primer momento se consideró la posibilidad de un accidente vehicular; sin embargo, peritos que realizaron las diligencias iniciales informaron que no encontraron indicios concluyentes que confirmaran esa hipótesis, por lo que la investigación continúa para determinar las causas del hecho.

González Varona lamenta muerte de colaboradores

Por la tarde, el presidente de Morena en Guerrero, Jacinto González Barona, publicó un mensaje en el que señaló: “Morena Guerrero y el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal expresan su más profundo pesar por el deceso de nuestros compañeros Rogelio ‘N’ y Alfredo ‘N’, ocurrido tras un accidente automovilístico mientras cumplían con una comisión de trabajo en Chilapa de Álvarez”.

La región de la Montaña de Guerrero ha sido señalada por autoridades federales como una zona con presencia de grupos delictivos. No obstante, hasta el momento no existe información oficial que vincule este hecho con alguna organización criminal.

Esta zona de la Montaña de Guerrero es controlada por el grupo delictivo de los Ardillos y se han presentado "accidentes" donde han muerto varios políticos, aunque los peritajes señalan que no encontraron huellas que demostraran un accidente real.

