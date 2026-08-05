SEP alista propuesta para regular redes sociales en escuelas

En el marco de la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la realización de 32 foros estatales para definir una propuesta de política pública sobre el uso responsable de dispositivos y plataformas digitales en los planteles escolares, la cual será presentada ante el Poder Legislativo a finales de agosto.

Al encabezar la sesión virtual con las y los titulares de Educación de las 32 entidades del país, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) puntualizó que la iniciativa responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para analizar el impacto de las tecnologías en la convivencia escolar y el desarrollo emocional de las infancias y juventudes.

En materia de instituciones con esquemas castrenses, Delgado Carrillo afirmó que la figura de escuela militarizada no existe en la legislación vigente ni es compatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Explicó que los planteles que operan bajo este concepto deberán someterse a un proceso de regularización para adecuar sus planes de estudio hacia un modelo cívico basado en la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos, o bien la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindará de su formación.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, sostuvo que dicha determinación deriva de un análisis pedagógico y de derechos humanos realizado en coordinación con la CNDH y la Defensa. Precisó que las autoridades estatales deberán revisar las autorizaciones vigentes sin afectar la continuidad educativa de las y los alumnos.

Durante la plenaria, los subsecretarios Ricardo Villanueva Lomelí, Tania Rodríguez Mora y Noemí Juárez Pérez detallaron la realización de foros regionales, la expansión del Bachillerato Nacional Margarita Maza con más de 30 mil lugares, la estrategia "ABC de las Emociones" y acciones de simplificación administrativa docente.