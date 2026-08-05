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Aguascalientes registra primer caso de “diarrea explosiva”; paciente contrajo el parásito en Jalisco

La mujer de 40 años de Aguascalientes viajó a Jalisco, donde contrajo el parásito al consumir frutas y verduras 

Por: Karla Méndez

frutas
Venta de frutas en la calleFoto: Cuartoscuro

El estado de Aguascalientes registró su primer caso de ciclosporiasis, mejor conocida como "diarrea explosiva", en una mujer de 40 años que viajó a Jalisco, donde contrajo el parásito al consumir alimentos.

"Es un caso foráneo. Es de una paciente que solicitó atención médica en una unidad hospitalaria privada en el municipio de Aguascalientes. Esta paciente tiene antecedente de viaje a Jalisco, a uno de sus municipios, donde estuvo algunos días por esparcimiento", dijo Marie Salas, directora de Inteligencia en Salud del ISSEA.

La mujer estuvo en Mazamitla, Jalisco, donde consumió diferentes alimentos, como frutas y verduras.

"Pasa este periodo de incubación que se maneja, que es de alrededor de 10 días. Posterior a su regreso, inicia con evacuaciones diarreicas líquidas y abundantes. Pasan cuatro días sin que presente mejoría; al sentirse ya débil, acude a un hospital", agregó la funcionaria.

La mujer estuvo hospitalizada dos días y, tras presentar mejoría, fue dada de alta.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a lavar y desinfectar adecuadamente las frutas y verduras antes de consumirlas.

Actualmente, Estados Unidos enfrenta un brote masivo de esta enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que ha afectado a más de 30 estados.

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