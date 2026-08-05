Regresa a Hidalgo escultura de Santa Rosa de Lima robada hace 19 años

Después de casi dos décadas de permanecer fuera del país, la escultura colonial de Santa Rosa de Lima, una pieza de arte sacro del siglo XVII, regresó a la capilla de la comunidad de Santa Mónica, en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, luego de haber sido robada durante el saqueo ocurrido el 30 de diciembre de 2007. La imagen fue localizada en Estados Unidos, repatriada a México y finalmente restituida al templo del que fue sustraída junto con otras obras religiosas.

La devolución de la escultura fue recibida por habitantes de la comunidad con muestras de emoción y devoción, pues representa el retorno de una de las piezas más representativas del patrimonio religioso local.

La imagen volvió a ocupar un lugar dentro del recinto que la resguardó durante siglos y cuyo retablo fue severamente afectado por el robo ocurrido hace casi 19 años.

Aquel saqueo dejó un vacío importante en el patrimonio histórico de la capilla, ya que fueron sustraídas seis imágenes coloniales pertenecientes al conjunto del retablo.

Aunque la recuperación de Santa Rosa de Lima constituye un avance relevante en los esfuerzos por recuperar los bienes culturales robados, las demás piezas continúan desaparecidas, por lo que el retablo permanece incompleto.

Las autoridades únicamente han confirmado públicamente la restitución de la escultura de Santa Rosa de Lima, mientras que el resto de las obras sustraídas sigue siendo parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

La comunidad de Santa Mónica mantiene la expectativa de que continúen las gestiones para localizar y recuperar las piezas faltantes, con el objetivo de restaurar por completo uno de los conjuntos religiosos históricos más importantes del templo.