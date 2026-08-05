Hidalgo, primer lugar nacional en crecimiento del Fondo General de Participaciones

El estado de Hidalgo se posicionó en el primer lugar a nivel nacional en el crecimiento de recursos asignados al Fondo General de Participaciones (FGP), al registrar un incremento del 8 por ciento durante el segundo semestre de 2026, integrándose al grupo selecto de solo ocho entidades federativas que reportaron números positivos en dicho periodo.

De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, la entidad acumula un repunte histórico del 40 por ciento en este rubro en lo que va de la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar.

Esta evolución presupuestal supera el 25por ciento alcanzado durante el periodo gubernamental anterior y responde directamente a una estrategia de fortalecimiento de los ingresos propios, los cuales experimentaron un crecimiento del 96 por ciento en un lapso de cuatro años.

Los ingresos locales pasaron de 4 mil 916 millones de pesos recopilados en 2021 a una cifra superior a los 9 mil 636 millones de pesos al cierre del ejercicio 2025. En este avance destaca el comportamiento del Impuesto sobre Nómina, cuya recaudación ascendió de mil 426 millones de pesos a 2 mil 961 millones de pesos en el mismo lapso de análisis.

La efectividad en la captación de recursos ha sido avalada por instancias financieras y fiscales de ámbito nacional e internacional. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ubicó a la entidad en el sitio de honor del Tablero Global de Eficiencia Recaudatoria, mientras que agencias calificadoras de prestigio como Fitch Ratings, Moody’s Local, HR Ratings y S&P Global reconocieron el desempeño de sus finanzas.

El resultado financiero involucra además la coordinación operativa con los ayuntamientos mediante la suscripción de Convenios de Colaboración, esquemas de fiscalización y procesos de capacitación continua.

Este trabajo conjunto ha permitido elevar sustancialmente la recaudación del Impuesto Predial y de los Derechos por Suministro de Agua a nivel municipal, indicadores determinantes que nutren la fórmula técnica empleada por la Federación para el cálculo y posterior distribución de las participaciones federales.