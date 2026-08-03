Recuperación de Canal 11 se hizo de manera pacífica: Mario Delgado; hay daños al acervo histórico

La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará una evaluación de los daños ocasionados al acervo histórico de Canal Once tras la recuperación de las instalaciones de la televisora, ocupadas desde el pasado 20 de mayo, informó este lunes el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló que la principal preocupación de las autoridades fue el estado de la videoteca histórica del canal, que resguarda más de 70 años de producción audiovisual y requiere condiciones específicas para su conservación.

Desde un principio les pedimos que se devolvieran las instalaciones del Canal Once, porque hay mucha tecnología, aparatos y sobre todo la videoteca histórica del Canal Once, con más de 70 años de contenidos ahí resguardados, que deben de estar bajo ciertas condiciones, y ya empezaba a preocupar mucho el estado de ese archivo", declaró.

Delgado explicó que, tras recuperar pacíficamente las instalaciones, encabezados por la directora de Canal Once, Renata Turrent, se dio aviso al Ministerio Público y a un notario público para certificar las condiciones del inmueble antes de iniciar la revisión de los daños.

Indicó que, a simple vista, se observaron afectaciones en el archivo histórico, con material roto y desordenado, aunque será la evaluación técnica la que determine el alcance de los daños.

El secretario agregó que ninguno de los puntos del pliego petitorio presentado por el grupo que mantenía la ocupación estaba relacionado con Canal Once, pese a que la toma de las instalaciones se prolongó por más de dos meses.

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Fueron abiertas carpetas de investigación

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya fueron abiertas carpetas de investigación para determinar las afectaciones al material videográfico y establecer posibles responsabilidades por daños al patrimonio nacional.

"A partir de hoy se va a hacer un levantamiento de cuáles son las afectaciones y también carpetas de investigación sobre este tema, sobre todo si dañaron el patrimonio de la nación", apuntó.

Sheinbaum añadió que Canal Once nunca suspendió transmisiones, ya que la SEP habilitó instalaciones alternas para garantizar la continuidad de la señal, y sostuvo que las investigaciones también buscan esclarecer el origen de los recursos que, según dijo, recibía el grupo que ocupó la televisora.