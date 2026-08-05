Detienen a mujer con más de 500 dosis de droga en Hidalgo

Una mujer fue detenida y más de 500 dosis de presuntas drogas fueron aseguradas durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la zona centro de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, como parte de una operación coordinada entre corporaciones estatales y federales para combatir el narcomenudeo.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue ejecutado tras una investigación de inteligencia que permitió obtener una orden judicial para intervenir el domicilio, el cual era señalado como un posible punto de distribución de sustancias ilícitas.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron 520 dosis de presunta droga: 103 envoltorios con características propias del cristal y 417 dosis de hierba seca similar a la mariguana.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Tanto la mujer arrestada como los narcóticos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para definir la situación legal de la detenida y determinar si existen más personas relacionadas con las actividades ilícitas detectadas en el inmueble.